https://ria.ru/20211208/kantsler-1762726503.html

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии - РИА Новости, 08.12.2021

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Бундестаг поддержал кандидатуру социал-демократа Олафа Шольца на пост нового канцлера Германии. Трансляцию заседания ведет телеканал N 24. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:23

2021-12-08T12:23

2021-12-08T16:59

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Бундестаг поддержал кандидатуру социал-демократа Олафа Шольца на пост нового канцлера Германии. Трансляцию заседания ведет телеканал N 24.Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. В нынешнем бундестаге это минимум 369 депутатов из 736.О начале процедуры объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер.Шольц получил 395 голосов.В соответствии с конституцией именно глава правительства определяет политику Германии.Так называемое канцлерское большинство формируется в основном голосами представителей тех партий, которые сформируют кабинет министров. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и "Свободной демократической партии" 416 депутатов.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.ШольцоматШольц изучал право в Университете Гамбурга, а в 1990-е работал юристом. Он вступил в СДПГ в 17 лет, вдохновленный политикой канцлера Шмидта.Впервые ему удалось стать депутатом бундестага в 1998 году. В начале 2000-х работал в правительстве Гамбурга и на различных партийных должностях.В 2007-2009 годах он занимал пост министра труда и участвовал в разработке пособия частично занятым. По мнению экспертов, эта мера помогла стране оправиться от последствий мирового финансового кризиса без большого роста безработицы.С 2011 по 2018 год Шольц был мэром Гамбурга. Именно при нем там произошли беспорядки антиглобалистов и антифашистов во время саммита "Большой двадцатки". Сам политик признался, что этот эпизод в карьере вызывает у него наибольшее сожаление.В 2018-м он стал вице-канцлером и министром финансов в правительстве Меркель. В 2020 году Шольц снова ввел пособия для частично занятых, и успешная борьба с кризисом сделала его одним из самых популярных политиков в стране.Новоиспеченный канцлер пользуется доверием благодаря своей манере говорить четко и по делу, за что получил у немецких журналистов прозвище Шольцомат.В одном из интервью он признался, что в юности ненавидел спорт, но с подачи своей супруги и коллеги по партии Бритты Эрнст стал регулярно заниматься бегом и греблей.

https://ria.ru/20211207/ugroza-1762545052.html

https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html

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Шольц вступает в должность канцлера Германии Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24. 2021-12-08T12:23 true PT1M18S

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в мире, германия, олаф шольц