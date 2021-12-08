https://ria.ru/20211208/isk-1762708599.html

Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу

Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу - РИА Новости, 08.12.2021

Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу

Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, в котором она требовала взыскать 1,5 миллиона рублей... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:19

2021-12-08T11:19

2021-12-08T11:27

шоубиз

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, в котором она требовала взыскать 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой"."Решением Останкинского районного суда города Москвы от 8 декабря отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой Земфиры к Гришковцу Евгению, телеканалу "Дождь"* о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда", - сказала собеседница агентства.Земфира просила признать высказывания Гришковца не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а ролик с интервью требовала удалить. Иск включал и материальные требования: полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210630/zemfira-1739220976.html

https://ria.ru/20210624/zemfira-1738380936.html

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общество, москва, евгений гришковец, земфира, шоу-бизнес, новости культуры