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Шоубиз
https://ria.ru/20211208/isk-1762708599.html
Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу
Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу - РИА Новости, 08.12.2021
Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу
Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, в котором она требовала взыскать 1,5 миллиона рублей... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:19
2021-12-08T11:27
шоубиз
общество
москва
евгений гришковец
земфира
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, в котором она требовала взыскать 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой"."Решением Останкинского районного суда города Москвы от 8 декабря отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой Земфиры к Гришковцу Евгению, телеканалу "Дождь"* о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда", - сказала собеседница агентства.Земфира просила признать высказывания Гришковца не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а ролик с интервью требовала удалить. Иск включал и материальные требования: полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210630/zemfira-1739220976.html
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общество, москва, евгений гришковец, земфира, шоу-бизнес, новости культуры
11:19 08.12.2021 (обновлено: 11:27 08.12.2021)
 
Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу

Суд отказал Земфире в иске к Гришковцу c требованием взыскать с писателя компенсацию

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, в котором она требовала взыскать 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным суда, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой".
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"Решением Останкинского районного суда города Москвы от 8 декабря отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой Земфиры к Гришковцу Евгению, телеканалу "Дождь"* о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда", - сказала собеседница агентства.
Земфира просила признать высказывания Гришковца не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а ролик с интервью требовала удалить. Иск включал и материальные требования: полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизОбществоМоскваЕвгений ГришковецЗемфираШоу-бизнесНовости культуры
 
 
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