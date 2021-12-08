https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762834166.html

Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении

Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении - РИА Новости, 08.12.2021

Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении

Инфляция в России в ноябре замедлилась в месячном выражении до 0,96 процента с 1,11 в октябре, а в годовом — ускорилась до 8,4 процента с 8,13 месяцем ранее,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:19

2021-12-08T20:19

2021-12-08T20:19

экономика

магаданская область

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758095138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11234b828a1f0c4d4e4152e85d67a722.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Инфляция в России в ноябре замедлилась в месячном выражении до 0,96 процента с 1,11 в октябре, а в годовом — ускорилась до 8,4 процента с 8,13 месяцем ранее, сообщил Росстат."В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,96%, по сравнению с декабрем 2020 года - 107,51%", — заявили в ведомстве.ПО его данным, в ноябре рост потребительских цен на 1,1 процента и более зафиксировали в 34 регионах. В наибольшей степени — в Магаданской области (на 2,3 процента) из-за удорожания продуктов питания на 4,4 процента. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц поднялись на 0,8 процента (с начала года прирост составил 6,2 и 7,3 соответственно).По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам года ожидается в районе 7,4-7,9 процента. С учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель должен снизиться до 4–4,5 процента в 2022 году и далее находиться вблизи этой отметки.

https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762827047.html

магаданская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, магаданская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия