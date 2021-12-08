https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762834166.html
Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении
Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении - РИА Новости, 08.12.2021
Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении
Инфляция в России в ноябре замедлилась в месячном выражении до 0,96 процента с 1,11 в октябре, а в годовом — ускорилась до 8,4 процента с 8,13 месяцем ранее,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T20:19
2021-12-08T20:19
2021-12-08T20:19
экономика
магаданская область
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Инфляция в России в ноябре замедлилась в месячном выражении до 0,96 процента с 1,11 в октябре, а в годовом — ускорилась до 8,4 процента с 8,13 месяцем ранее, сообщил Росстат."В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,96%, по сравнению с декабрем 2020 года - 107,51%", — заявили в ведомстве.ПО его данным, в ноябре рост потребительских цен на 1,1 процента и более зафиксировали в 34 регионах. В наибольшей степени — в Магаданской области (на 2,3 процента) из-за удорожания продуктов питания на 4,4 процента. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц поднялись на 0,8 процента (с начала года прирост составил 6,2 и 7,3 соответственно).По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам года ожидается в районе 7,4-7,9 процента. С учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель должен снизиться до 4–4,5 процента в 2022 году и далее находиться вблизи этой отметки.
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экономика, магаданская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Инфляция в ноябре ускорилась в годовом выражении
Инфляция в России в ноябре ускорилась в годовом выражении до 8,4 процента