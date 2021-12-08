https://ria.ru/20211208/indiya-1762772868.html

Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе - РИА Новости, 08.12.2021

Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават погиб при крушении вертолета Ми-17В5 в Тамилнаде. Об этом сообщил глава военного ведомства Раджнатх Сингх. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:42

2021-12-08T15:42

2021-12-08T17:28

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индия

тамилнад

ми-17в5

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават погиб при крушении вертолета Ми-17В5 в Тамилнаде. Об этом сообщил глава военного ведомства Раджнатх Сингх."Глубоко расстроен внезапной кончиной начальника штаба обороны генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих Вооруженных сил в результате крайне неудачной аварии вертолета сегодня в Тамилнаде. Его безвременная смерть — невосполнимая утрата", — написал он в Twitter. Сингх выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что Рават за время работы подготовил план объединения армии.Должность начальника штаба обороны появилась в Индии в декабре 2019 года. Генерал Рават был первым человеком, назначенным на этот пост.Основная задача начштаба — координировать действия всех подразделений — сухопутных войск, ВВС и ВМС. В его ведении также находятся вопросы закупки оборонных технологий и оружия

https://ria.ru/20211208/vertolet-1762768892.html

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в мире, индия, тамилнад, ми-17в5