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Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе - РИА Новости, 08.12.2021
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават погиб при крушении вертолета Ми-17В5 в Тамилнаде. Об этом сообщил глава военного ведомства Раджнатх Сингх. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:42
2021-12-08T17:28
в мире
индия
тамилнад
ми-17в5
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават погиб при крушении вертолета Ми-17В5 в Тамилнаде. Об этом сообщил глава военного ведомства Раджнатх Сингх."Глубоко расстроен внезапной кончиной начальника штаба обороны генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих Вооруженных сил в результате крайне неудачной аварии вертолета сегодня в Тамилнаде. Его безвременная смерть — невосполнимая утрата", — написал он в Twitter. Сингх выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что Рават за время работы подготовил план объединения армии.Должность начальника штаба обороны появилась в Индии в декабре 2019 года. Генерал Рават был первым человеком, назначенным на этот пост.Основная задача начштаба — координировать действия всех подразделений — сухопутных войск, ВВС и ВМС. В его ведении также находятся вопросы закупки оборонных технологий и оружия
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в мире, индия, тамилнад, ми-17в5
15:42 08.12.2021 (обновлено: 17:28 08.12.2021)
 
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

Начальник штаба обороны Индии Рават погиб при крушении вертолета

© REUTERS / Altaf HussainНачальник штаба обороны Индии Бипин Рават
Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Altaf Hussain
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават погиб при крушении вертолета Ми-17В5 в Тамилнаде. Об этом сообщил глава военного ведомства Раджнатх Сингх.
"Глубоко расстроен внезапной кончиной начальника штаба обороны генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих Вооруженных сил в результате крайне неудачной аварии вертолета сегодня в Тамилнаде. Его безвременная смерть — невосполнимая утрата", — написал он в Twitter.
Сингх выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что Рават за время работы подготовил план объединения армии.
Должность начальника штаба обороны появилась в Индии в декабре 2019 года. Генерал Рават был первым человеком, назначенным на этот пост.
Основная задача начштаба — координировать действия всех подразделений — сухопутных войск, ВВС и ВМС. В его ведении также находятся вопросы закупки оборонных технологий и оружия
Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
15:24
Источник назвал причину крушения Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии
 
В миреИндияТамилнадМи-17В5
 
 
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