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В Москве зафиксировали рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей

В Москве зафиксировали рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей - РИА Новости, 08.12.2021

В Москве зафиксировали рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей

Рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей наблюдается в последние недели в Москве, объёмы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:19

2021-12-08T16:19

2021-12-08T16:19

общество

дети

грипп

москва

здоровье - общество

орви

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей наблюдается в последние недели в Москве, объёмы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80%, среди детей 3-6 лет ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 23,5%. Вместе с тем, в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что объёмы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет.

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общество, дети, грипп, москва, здоровье - общество, орви, россия