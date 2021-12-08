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https://ria.ru/20211208/gordon-1762774810.html
Украинский журналист Гордон заявил, что Зеленский "спустил на него собак"
Украинский журналист Гордон заявил, что Зеленский "спустил на него собак" - РИА Новости, 08.12.2021
Украинский журналист Гордон заявил, что Зеленский "спустил на него собак"
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Владимир Зеленский на него обиделся и дал команду "спустить собак", на кампанию по дискредитации... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:49
2021-12-08T15:49
в мире
украина
павел шеремет
владимир зеленский
служба безопасности украины
донбасс
112 украина
страна.ua
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Владимир Зеленский на него обиделся и дал команду "спустить собак", на кампанию по дискредитации журналиста, по его словам, тратится 150 тысяч долларов в неделю.Ранее Гордон заявил, что Зеленский для него "умер, его нет". Также Гордон сказал, что у Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок."Президент очень обиделся, я это точно знаю. Президент дал команду, чтобы Гордона всячески и проверяла налоговая, и проверяли по другим линиям, и спецслужбы, и искали компромат. Дело в том, что у нас в стране так все устроено, что не успел президент еще дать указание, что Гордона надо прижучить, как мне тут же докладывают те, кому он дает поручения, что сказал президент. Не успела эта информация еще попасть в Службу безопасности, мне уже оттуда дают распечатки", - сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".Гордон принес с собой лист с текстом, он утверждает, что это аналитический материал из СБУ."Вот вам аналитичка из Службы безопасности Украины. Зеленский спустил собак на Гордона, пишут. Кстати, то, что собак, это правда, людьми их не назовешь. На кампанию по дискредитации за неделю потратили 150 тысяч долларов. К Гордону можно относиться по-разному, но в случае с (экс-президентом Петром) Порошенко он сыграл важную роль в обнулении его рейтинга. То же самое происходит и с Зеленским", - зачитал Гордон якобы текст СБУ.Кроме того, журналист сказал, что гордится таким развитием событий. "На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фан-клуба выступает сам президент Владимир Зеленский", - добавил он.Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы со стороны офиса президента Украины. Новостной телеканал "Украина 24" вслед за "UA: Первый" также сообщил о давлении на редакцию со стороны офиса президента Украины.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20211128/pushkov-1761094542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/zelenskiy-1760542163.html
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в мире, украина, павел шеремет, владимир зеленский, служба безопасности украины, донбасс, 112 украина , страна.ua, гордон
15:49 08.12.2021
 
Украинский журналист Гордон заявил, что Зеленский "спустил на него собак"

Украинский журналист Гордон заявил, что Зеленский дискредитирует его и "спустил на него собак"

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : @gordondmytro/Instagram
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Владимир Зеленский на него обиделся и дал команду "спустить собак", на кампанию по дискредитации журналиста, по его словам, тратится 150 тысяч долларов в неделю.
Ранее Гордон заявил, что Зеленский для него "умер, его нет". Также Гордон сказал, что у Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок.
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"Президент очень обиделся, я это точно знаю. Президент дал команду, чтобы Гордона всячески и проверяла налоговая, и проверяли по другим линиям, и спецслужбы, и искали компромат. Дело в том, что у нас в стране так все устроено, что не успел президент еще дать указание, что Гордона надо прижучить, как мне тут же докладывают те, кому он дает поручения, что сказал президент. Не успела эта информация еще попасть в Службу безопасности, мне уже оттуда дают распечатки", - сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
Гордон принес с собой лист с текстом, он утверждает, что это аналитический материал из СБУ.
"Вот вам аналитичка из Службы безопасности Украины. Зеленский спустил собак на Гордона, пишут. Кстати, то, что собак, это правда, людьми их не назовешь. На кампанию по дискредитации за неделю потратили 150 тысяч долларов. К Гордону можно относиться по-разному, но в случае с (экс-президентом Петром) Порошенко он сыграл важную роль в обнулении его рейтинга. То же самое происходит и с Зеленским", - зачитал Гордон якобы текст СБУ.
Кроме того, журналист сказал, что гордится таким развитием событий. "На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фан-клуба выступает сам президент Владимир Зеленский", - добавил он.
Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы со стороны офиса президента Украины. Новостной телеканал "Украина 24" вслед за "UA: Первый" также сообщил о давлении на редакцию со стороны офиса президента Украины.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 15:44В мире
"Он для меня умер". Гордон заявил о невозможности переизбрания Зеленского
 
В миреУкраинаПавел ШереметВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныДонбасс112 УкраинаСтрана.uaГордон
 
 
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