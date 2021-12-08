https://ria.ru/20211208/gaz-1762670119.html
Украинцев ждет апокалипсис
Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ - РИА Новости, 08.12.2021
Украинцев ждет апокалипсис
Украина провалила программу заполнения хранилищ природным газом, что грозит обернуться серьезными проблемами уже в январе-феврале. С таким заявлением в эфире... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:37
2021-12-08T01:37
2021-12-08T01:37
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анатолий кинах
ситуация на украине
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина провалила программу заполнения хранилищ природным газом, что грозит обернуться серьезными проблемами уже в январе-феврале. С таким заявлением в эфире телеканала UkrLife выступил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.Экс-премьер подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, о жилищно-коммунальных потребностях.Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.
https://ria.ru/20211206/tseny-1762407580.html
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в мире, украина, анатолий кинах, ситуация на украине
Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
Экс-премьер Украины Кинах спрогнозировал перебои в поставках газа с января 2022 года