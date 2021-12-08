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Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным

Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным - РИА Новости, 08.12.2021

Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным

Президент США Джо Байден говорил президенту РФ Владимиру Путину о возможных новых санкциях из-за Украины в приемлемой и достойной президентского уровня форме,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:51

2021-12-08T00:51

2021-12-08T00:51

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорил президенту РФ Владимиру Путину о возможных новых санкциях из-за Украины в приемлемой и достойной президентского уровня форме, заявил на брифинге журналистам по итогам встречи двух лидеров помощник российского лидера Юрий Ушаков.Встреча Путина и Байдена состоялась в онлайн-режиме."Байден упоминал о возможных санкционных мерах. То, что говорилось до этого публично и доводилось по различным каналам до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20211208/vremya-1762667593.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия