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Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным
Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным - РИА Новости, 08.12.2021
Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным
Президент США Джо Байден говорил президенту РФ Владимиру Путину о возможных новых санкциях из-за Украины в приемлемой и достойной президентского уровня форме,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:51
2021-12-08T00:51
2021-12-08T00:51
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорил президенту РФ Владимиру Путину о возможных новых санкциях из-за Украины в приемлемой и достойной президентского уровня форме, заявил на брифинге журналистам по итогам встречи двух лидеров помощник российского лидера Юрий Ушаков.Встреча Путина и Байдена состоялась в онлайн-режиме."Байден упоминал о возможных санкционных мерах. То, что говорилось до этого публично и доводилось по различным каналам до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20211208/vremya-1762667593.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным
Помощник президента России Ушаков рассказал, в какой форме Байден общался с Путиным