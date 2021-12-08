11:45 08.12.2021 (обновлено: 14:16 08.12.2021)
Электросеть стран Балтии планируют отключить от России к 2025 году
Электросеть стран Балтии планируют полностью отключить от России к 2025 году
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Литва к 2025 году полностью откажется от российской электроэнергии, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
По информации оператора литовских электросетей Litgrid ("Литгрид"), 4 декабря Литва и Польша протестировали сетевое соединение между странами на случай аварий, проверив возможности восстановления литовской системы и ее запуска после полной остановки.
"Это историческое испытание не только для энергетической независимости, но и для национальной безопасности <...>. Оно демонстрирует, что есть проверенное синхронное соединение, и наши основные мощности по выработке электроэнергии готовы работать в системе континентальной Европы", — приводятся в сообщении слова Крейвиса.
"Это историческое испытание не только для энергетической независимости, но и для национальной безопасности <...>. Оно демонстрирует, что есть проверенное синхронное соединение, и наши основные мощности по выработке электроэнергии готовы работать в системе континентальной Европы", — приводятся в сообщении слова Крейвиса.
Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации республика сможет обеспечить бесперебойную работу электросетей с помощью польских партнеров. "Это поворотный момент в геополитике, подготовка к окончательному подключению электроэнергетической системы Литвы к сетям континентальной Европы в 2025 году", — отметил министр.
Как уточняет Litgrid, до сих пор Литва, Латвия и Эстония совместно с Россией и Белоруссией работали в системе IPS/UPS, когда частоту подачи электричества регулирует Россия.
"Подключение к сети континентальной Европы и синхронная работа с Польшей, Германией и другими европейскими странами будет обеспечена не позднее 2025 года", — сказал оператор.
Летом 2018 года Литва, Латвия, Эстония, а также Польша и Еврокомиссия договорились о синхронизации энергосетей с континентальной Европой. До 2025 года государства должны выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).
Вильнюс также выступает главным противником строительства Белорусской атомной электростанции, считая ее угрозой национальной безопасности, и добивается запрета импорта белорусского электричества в Евросоюз. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid осенью в одностороннем порядке ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поставки с БелАЭС на рынок стран Балтии.