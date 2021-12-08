https://ria.ru/20211208/dtp-1762711040.html

В Ивановской области число ДТП снизилось на 12%

В Ивановской области число ДТП снизилось на 12% - РИА Новости, 08.12.2021

В Ивановской области число ДТП снизилось на 12%

По результатам проведенной работы по усилению безопасности дорожного движения в Ивановской области в текущем году число ДТП сократилось почти на 12%, количество РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:26

2021-12-08T11:26

2021-12-08T11:26

ивановская область

дтп

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. По результатам проведенной работы по усилению безопасности дорожного движения в Ивановской области в текущем году число ДТП сократилось почти на 12%, количество пострадавших уменьшилось на 13,9%, а смертность на дорогах снизилась на 14,3%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В рамках комплексного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения на региональных дорогах обновлено 4,6 тысячи километров дорожной разметки, установлено более четыре тысячи дорожных знаков, модернизировано 175 пешеходных переходов, построено 34 островка безопасности, обустроено 31,2 километра барьерных ограждений", - сказал собеседник агентства.Также, по его словам, установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. До конца года завершат установку еще девяти комплексов, и всего на дорогах будет функционировать 101 комплекс фотовидеофиксации. Нарушения в потоке во время движения фиксируют пять комплексов. До конца года будет установлено 311 камер видеонаблюдения, которые обеспечат мониторинг состояния дорог и контроль дорожной обстановки.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что итогом комплексного подхода к решению вопроса безопасности дорожного движения в Ивановской области стало улучшение ряда показателей. "Результат по безопасности есть. По итогам 11 месяцев 2021 аварий - на 12% меньше, а по показателю социального риска гибели в ДТП у нас один из лучших показателей в Центральной России (Москва на первом месте, мы на втором в ЦФО)", - привели в пресс-службе слова главы региона.В городах Ивановской области смертность от ДТП за год сократилась в два раза. На региональной сети полностью ликвидированы очаги аварийности, остаются девять очагов в Иванове, работа по которым пройдет в следующем году.

https://ria.ru/20211202/marshruty-1761801671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дтп, станислав воскресенский