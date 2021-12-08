Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211208/dorogi-1762723766.html
Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95%
Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95% - РИА Новости, 08.12.2021
Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95%
В Ивановской области по итогам выполненных дорожных работ, включая ремонты 2021 года, в нормативное состояние привели более одной тысячи километров региональных РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:13
2021-12-08T12:13
ивановская область
комсомольск
тейково
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39992/85/399928569_332:0:3888:2000_1920x0_80_0_0_b13841ccf6a5bdff9d42cbca12054c84.jpg
ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской области по итогам выполненных дорожных работ, включая ремонты 2021 года, в нормативное состояние привели более одной тысячи километров региональных дорог, или 95,1%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Всего в этом году отремонтировали 400,5 километра: 22 региональных трассы, 345 дорог и улиц в муниципалитетах протяженностью 195,1 километра. В 2021 году приступили к ремонтам дорог к малым населенным пунктам, всего отремонтировано 16 таких дорог протяженностью 58,2 километра", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в регионе начато строительство социально значимых капиталоемких объектов: ведется строительство дороги Жажлево - Ильинское, приступили к строительству моста в селе Холуй и путепровода на трассе Иваново - Родники. Завершается ликвидация грунтового разрыва между городами Комсомольск и Тейково, расширено до четырех полос движение на участке Иваново – Малинки."Мы один из немногих регионов, где добились, чтобы региональная опорная сеть - главные дороги в регионе – были готовы на 95%. Это хороший показатель, но как мы с вами говорили, мы должны идти в города больше и продолжать ремонтировать дороги, за которые несколько десятилетий вообще не принимались. Прежде всего, речь идет о дорогах частного сектора", - процитировали в пресс-службе губернатор Ивановской области Станислава Воскресенского
https://ria.ru/20211208/dtp-1762711040.html
комсомольск
тейково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39992/85/399928569_776:0:3443:2000_1920x0_80_0_0_0475b076b68ec9744aed6c3fed7e0aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комсомольск, тейково, автомобильные дороги
12:13 08.12.2021
 

Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95%

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской области по итогам выполненных дорожных работ, включая ремонты 2021 года, в нормативное состояние привели более одной тысячи километров региональных дорог, или 95,1%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Всего в этом году отремонтировали 400,5 километра: 22 региональных трассы, 345 дорог и улиц в муниципалитетах протяженностью 195,1 километра. В 2021 году приступили к ремонтам дорог к малым населенным пунктам, всего отремонтировано 16 таких дорог протяженностью 58,2 километра", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 11:26Ивановская область
В Ивановской области число ДТП снизилось на 12%
Он добавил, что в регионе начато строительство социально значимых капиталоемких объектов: ведется строительство дороги Жажлево - Ильинское, приступили к строительству моста в селе Холуй и путепровода на трассе Иваново - Родники. Завершается ликвидация грунтового разрыва между городами Комсомольск и Тейково, расширено до четырех полос движение на участке Иваново – Малинки.
"Мы один из немногих регионов, где добились, чтобы региональная опорная сеть - главные дороги в регионе – были готовы на 95%. Это хороший показатель, но как мы с вами говорили, мы должны идти в города больше и продолжать ремонтировать дороги, за которые несколько десятилетий вообще не принимались. Прежде всего, речь идет о дорогах частного сектора", - процитировали в пресс-службе губернатор Ивановской области Станислава Воскресенского
 
Ивановская областьКомсомольскТейковоАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный