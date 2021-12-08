https://ria.ru/20211208/dorogi-1762723766.html

Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95%

Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95% - РИА Новости, 08.12.2021

Основные ивановские дороги привели в нормативное состояние на 95%

В Ивановской области по итогам выполненных дорожных работ, включая ремонты 2021 года, в нормативное состояние привели более одной тысячи километров региональных РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:13

2021-12-08T12:13

2021-12-08T12:13

ивановская область

комсомольск

тейково

автомобильные дороги

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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской области по итогам выполненных дорожных работ, включая ремонты 2021 года, в нормативное состояние привели более одной тысячи километров региональных дорог, или 95,1%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Всего в этом году отремонтировали 400,5 километра: 22 региональных трассы, 345 дорог и улиц в муниципалитетах протяженностью 195,1 километра. В 2021 году приступили к ремонтам дорог к малым населенным пунктам, всего отремонтировано 16 таких дорог протяженностью 58,2 километра", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в регионе начато строительство социально значимых капиталоемких объектов: ведется строительство дороги Жажлево - Ильинское, приступили к строительству моста в селе Холуй и путепровода на трассе Иваново - Родники. Завершается ликвидация грунтового разрыва между городами Комсомольск и Тейково, расширено до четырех полос движение на участке Иваново – Малинки."Мы один из немногих регионов, где добились, чтобы региональная опорная сеть - главные дороги в регионе – были готовы на 95%. Это хороший показатель, но как мы с вами говорили, мы должны идти в города больше и продолжать ремонтировать дороги, за которые несколько десятилетий вообще не принимались. Прежде всего, речь идет о дорогах частного сектора", - процитировали в пресс-службе губернатор Ивановской области Станислава Воскресенского

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комсомольск

тейково

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комсомольск, тейково, автомобильные дороги