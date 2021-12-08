Лидеры пяти стран согласились с необходимостью диалога с Россией по Украине
Лидеры США и четырех стран Европы согласились с важностью диалога с Россией по Украине
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины, говорится в сообщении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора лидеров.
"Президент Байден проинформировал других лидеров о своем сегодняшнем разговоре с президентом России Путиным. Лидеры подчеркнули важность того, чтобы Россия прекратила свое угрожающее поведение по отношению к Украине. Они согласились с необходимостью постоянного диалога с Россией, чтобы способствовать такому результату", - отмечается в сообщении.
Лидеры договорились поддерживать тесный контакт и координировать свои подходы к этому вопросу, добавили на Даунинг-стрит.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.