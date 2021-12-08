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Лидеры пяти стран согласились с необходимостью диалога с Россией по Украине

Лидеры пяти стран согласились с необходимостью диалога с Россией по Украине - РИА Новости, 08.12.2021

Лидеры пяти стран согласились с необходимостью диалога с Россией по Украине

Лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины, говорится в сообщении канцелярии британского... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:26

2021-12-08T00:26

2021-12-08T00:26

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джо байден

нато

борис джонсон

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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины, говорится в сообщении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора лидеров.Лидеры договорились поддерживать тесный контакт и координировать свои подходы к этому вопросу, добавили на Даунинг-стрит.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/razgovor-1762664149.html

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в мире, украина, италия, франция, дмитрий песков, джо байден, нато, борис джонсон, россия