https://ria.ru/20211208/devushka-1762789438.html
Очевидцы рассказали об инциденте со спасавшейся от насильника девушкой
Очевидцы рассказали об инциденте со спасавшейся от насильника девушкой - РИА Новости, 08.12.2021
Очевидцы рассказали об инциденте со спасавшейся от насильника девушкой
Жильцы дома на Шелепихинской набережной в Москве рассказали РИА Новости, что в квартире на четвёртом этаже, откуда выпрыгнула спасавшаяся от насильника девушка, РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:37
2021-12-08T16:37
2021-12-08T16:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Жильцы дома на Шелепихинской набережной в Москве рассказали РИА Новости, что в квартире на четвёртом этаже, откуда выпрыгнула спасавшаяся от насильника девушка, жил строитель, который делал ремонт."Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю, уж чем он ее заманил", - сказала собеседница.В доме многие квартиры ещё находятся на ремонте, на этажах лежит строительный мусор. А та самая квартира, где было совершено преступление, сейчас опечатана.По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "изнасилование" и "покушение на убийство", вечером подозреваемого задержали.Сегодня старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в квартире находились еще две женщины, 1984 и 1999 года рождения – их "обвиняемый насильно удерживал, связав руки скотчем". Им удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушёл. В связи с этим задержанному вменили также статью о незаконном лишении свободы в отношении двух лиц.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина знал этих девушек и позвал их для уборки в квартире.
https://ria.ru/20211208/nasilie-1762688748.html
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
16:37 08.12.2021 (обновлено: 16:39 08.12.2021)
Очевидцы рассказали об инциденте со спасавшейся от насильника девушкой
Очевидцы рассказали подробности инцидента со спасавшейся через окно от насильника девушкой
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Жильцы дома на Шелепихинской набережной в Москве рассказали РИА Новости, что в квартире на четвёртом этаже, откуда выпрыгнула спасавшаяся от насильника девушка, жил строитель, который делал ремонт.
"Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю, уж чем он ее заманил", - сказала собеседница.
В доме многие квартиры ещё находятся на ремонте, на этажах лежит строительный мусор. А та самая квартира, где было совершено преступление, сейчас опечатана.
По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "изнасилование" и "покушение на убийство", вечером подозреваемого задержали.
Сегодня старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
сообщила, что в квартире находились еще две женщины, 1984 и 1999 года рождения – их "обвиняемый насильно удерживал, связав руки скотчем". Им удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушёл. В связи с этим задержанному вменили также статью о незаконном лишении свободы в отношении двух лиц.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина знал этих девушек и позвал их для уборки в квартире.