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В Свердловской области девочка выпала из окна третьего этажа школы

В Свердловской области девочка выпала из окна третьего этажа школы - РИА Новости, 08.12.2021

В Свердловской области девочка выпала из окна третьего этажа школы

Девочка в городе Каменск-Уральский Свердловской области выпала из окна третьего этажа здания школы №51, получив травму головы, сообщает в среду прокуратура... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:10

2021-12-08T15:10

2021-12-08T15:10

происшествия

школа

дети

каменск-уральский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Девочка в городе Каменск-Уральский Свердловской области выпала из окна третьего этажа здания школы №51, получив травму головы, сообщает в среду прокуратура региона."По предварительной информации, накануне, 7 декабря 2021 года, во время перемены учащаяся седьмого класса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №51" выпала из окна класса, расположенного на третьем этаже, получив травму головы. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении, установлен предварительный диагноз "сотрясение головного мозга", угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.По факту инцидента прокуратура организовала проверку. В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента, проверено соблюдение требований законодательства при организации учебного процесса. Также надзорное ведомство установит, были ли своевременно уведомлены родители ребенка о его травме и была ли оказана девочке первичная медицинская помощь.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211208/shkola-1762732385.html

каменск-уральский

свердловская область

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происшествия, школа, дети, каменск-уральский, свердловская область