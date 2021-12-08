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Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой - РИА Новости, 08.12.2021

Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Верховный суд РФ вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:55

2021-12-08T10:55

2021-12-08T10:55

евгения хасис

москва

европейский суд по правам человека (еспч)

станислав маркелов

анастасия бабурова

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский."По делу Тихонова и Хасис отменили кассационное определение ВС РФ от 14 сентября 2011 года и дело направили на новое апелляционное рассмотрение", - сказал адвокат.Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что в отношении них был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд (ЕСПЧ усомнился в беспристрастности присяжных).Поскольку решения Страсбургского суда считаются вновь открывшимися обстоятельствами, они могут стать основанием для возобновления производства по делу. Возобновлять ли производство, решает президиум Верховного суда РФ.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве. За это преступление осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.

https://ria.ru/20190119/1549476007.html

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евгения хасис, москва, европейский суд по правам человека (еспч), станислав маркелов, анастасия бабурова, россия, верховный суд рф