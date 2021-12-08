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Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой
Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой - РИА Новости, 08.12.2021
Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой
Верховный суд РФ вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:55
2021-12-08T10:55
евгения хасис
москва
европейский суд по правам человека (еспч)
станислав маркелов
анастасия бабурова
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский."По делу Тихонова и Хасис отменили кассационное определение ВС РФ от 14 сентября 2011 года и дело направили на новое апелляционное рассмотрение", - сказал адвокат.Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что в отношении них был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд (ЕСПЧ усомнился в беспристрастности присяжных).Поскольку решения Страсбургского суда считаются вновь открывшимися обстоятельствами, они могут стать основанием для возобновления производства по делу. Возобновлять ли производство, решает президиум Верховного суда РФ.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве. За это преступление осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
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евгения хасис, москва, европейский суд по правам человека (еспч), станислав маркелов, анастасия бабурова, россия, верховный суд рф
10:55 08.12.2021
 
Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Верховный суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
"По делу Тихонова и Хасис отменили кассационное определение ВС РФ от 14 сентября 2011 года и дело направили на новое апелляционное рассмотрение", - сказал адвокат.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что в отношении них был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд (ЕСПЧ усомнился в беспристрастности присяжных).
Поскольку решения Страсбургского суда считаются вновь открывшимися обстоятельствами, они могут стать основанием для возобновления производства по делу. Возобновлять ли производство, решает президиум Верховного суда РФ.
Заседание Басманного суда по делу Никиты Тихонова - РИА Новости, 1920, 19.01.2019
19 января 2019, 01:20
Дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве. За это преступление осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.
Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
 
Евгения ХасисМоскваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Станислав МаркеловАнастасия БабуроваРоссияВерховный суд РФ
 
 
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