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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211208/danilko-1762774290.html
"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко
"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко - РИА Новости, 08.12.2021
"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко
Алла Пугачева поддержала Андрея Данилко: свежим видео с артистом поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:54
2021-12-08T15:54
шоубиз
алла пугачева
верка сердючка (андрей данилко)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Алла Пугачева поддержала Андрея Данилко: свежим видео с артистом поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле. В комментариях отметилась и Примадонна – она передала Андрею привет.Свою радость от видео с Данилко выразили и другие знаменитости, среди которых Любовь Успенская и Владимир Винокур, а также поклонники."Как же не хватает на российской сцене Андрея", "Андрей Данилко – человек-праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу", "Андрея любим, жалко, мало его", – написали в комментариях.В СМИ долгое время ходили слухи о тяжелой болезни артиста, из-за которой исполнителю образа Верки Сердючки пришлось уйти со сцены. Продюсер артиста отмечал, что у Андрея возник гормональный сбой.По словам продюсера, проблемы со здоровьем продолжаются и сейчас. Препараты в том числе повлияли на внешний вид артиста – он набрал лишний вес. На психологическое состояние звезды повлияла и недавняя смерть матери – она скончалась в возрасте 82-х лет.
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алла пугачева, верка сердючка (андрей данилко), знаменитости, шоу-бизнес
15:54 08.12.2021
 
"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко

Пугачева передала привет Данилко после новостей о проблемах с его здоровьем

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Алла Пугачева поддержала Андрея Данилко: свежим видео с артистом поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле.

"Любимые друзья", – подписала видео певица.

В комментариях отметилась и Примадонна – она передала Андрею привет.

"Андрюше привет от нас", – написала Алла Борисовна.

Свою радость от видео с Данилко выразили и другие знаменитости, среди которых Любовь Успенская и Владимир Винокур, а также поклонники.
"Как же не хватает на российской сцене Андрея", "Андрей Данилко – человек-праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу", "Андрея любим, жалко, мало его", – написали в комментариях.
В СМИ долгое время ходили слухи о тяжелой болезни артиста, из-за которой исполнителю образа Верки Сердючки пришлось уйти со сцены. Продюсер артиста отмечал, что у Андрея возник гормональный сбой.
По словам продюсера, проблемы со здоровьем продолжаются и сейчас. Препараты в том числе повлияли на внешний вид артиста – он набрал лишний вес. На психологическое состояние звезды повлияла и недавняя смерть матери – она скончалась в возрасте 82-х лет.
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