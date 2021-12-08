https://ria.ru/20211208/danilko-1762774290.html

"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко

"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко - РИА Новости, 08.12.2021

"Привет от нас": Пугачева поддержала Данилко

Алла Пугачева поддержала Андрея Данилко: свежим видео с артистом поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:54

2021-12-08T15:54

2021-12-08T15:54

шоубиз

алла пугачева

верка сердючка (андрей данилко)

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Алла Пугачева поддержала Андрея Данилко: свежим видео с артистом поделилась в своем Instagram Лайма Вайкуле. В комментариях отметилась и Примадонна – она передала Андрею привет.Свою радость от видео с Данилко выразили и другие знаменитости, среди которых Любовь Успенская и Владимир Винокур, а также поклонники."Как же не хватает на российской сцене Андрея", "Андрей Данилко – человек-праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу", "Андрея любим, жалко, мало его", – написали в комментариях.В СМИ долгое время ходили слухи о тяжелой болезни артиста, из-за которой исполнителю образа Верки Сердючки пришлось уйти со сцены. Продюсер артиста отмечал, что у Андрея возник гормональный сбой.По словам продюсера, проблемы со здоровьем продолжаются и сейчас. Препараты в том числе повлияли на внешний вид артиста – он набрал лишний вес. На психологическое состояние звезды повлияла и недавняя смерть матери – она скончалась в возрасте 82-х лет.

https://ria.ru/20191127/1561643779.html

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алла пугачева, верка сердючка (андрей данилко), знаменитости, шоу-бизнес