https://ria.ru/20210920/danilko-1750919174.html

Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста

Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста - РИА Новости, 20.09.2021

Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста

Друзья Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, в программе "Телеканал LIVE" рассказали о состоянии артиста. Он пропал со сцены из-за проблем со... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:41

2021-09-20T10:41

2021-09-20T10:41

шоубиз

верка сердючка (андрей данилко)

здоровье

знаменитости

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Друзья Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, в программе "Телеканал LIVE" рассказали о состоянии артиста. Он пропал со сцены из-за проблем со здоровьем.Он добавил, что у Данилко перепутались день с ночью и возник гормональный сбой. Проблемы со здоровьем продолжаются и сейчас. Препараты в том числе повлияли на внешний вид артиста.На психологическом состоянии Андрея также сказалась недавняя смерть матери. Она умерла в возрасте 82 лет. Певец лично занимался организацией похорон в родном селе.Несмотря на проблемы со здоровьем, в прошлом году артист выпустил англоязычный мини-альбом. Он состоит из четырех композиций.

https://ria.ru/20191127/1561643779.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верка сердючка (андрей данилко), здоровье, знаменитости