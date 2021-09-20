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Шоубиз
https://ria.ru/20210920/danilko-1750919174.html
Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста
Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста - РИА Новости, 20.09.2021
Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста
Друзья Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, в программе "Телеканал LIVE" рассказали о состоянии артиста. Он пропал со сцены из-за проблем со... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:41
2021-09-20T10:41
шоубиз
верка сердючка (андрей данилко)
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Друзья Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, в программе "Телеканал LIVE" рассказали о состоянии артиста. Он пропал со сцены из-за проблем со здоровьем.Он добавил, что у Данилко перепутались день с ночью и возник гормональный сбой. Проблемы со здоровьем продолжаются и сейчас. Препараты в том числе повлияли на внешний вид артиста.На психологическом состоянии Андрея также сказалась недавняя смерть матери. Она умерла в возрасте 82 лет. Певец лично занимался организацией похорон в родном селе.Несмотря на проблемы со здоровьем, в прошлом году артист выпустил англоязычный мини-альбом. Он состоит из четырех композиций.
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верка сердючка (андрей данилко), здоровье, знаменитости
10:41 20.09.2021
 

Друзья Андрея Данилко рассказали о состоянии артиста

© РИА Новости / Максим Ли / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Новая Волна - 2011"
Международный конкурс Новая Волна - 2011 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Ли
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Друзья Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, в программе "Телеканал LIVE" рассказали о состоянии артиста. Он пропал со сцены из-за проблем со здоровьем.

"Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит. Как-то он понял, что загнался. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось", – отметил продюсер певца Юрий Никитин.

Он добавил, что у Данилко перепутались день с ночью и возник гормональный сбой. Проблемы со здоровьем продолжаются и сейчас. Препараты в том числе повлияли на внешний вид артиста.
На психологическом состоянии Андрея также сказалась недавняя смерть матери. Она умерла в возрасте 82 лет. Певец лично занимался организацией похорон в родном селе.
Несмотря на проблемы со здоровьем, в прошлом году артист выпустил англоязычный мини-альбом. Он состоит из четырех композиций.
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ШоубизВерка Сердючка (Андрей Данилко)ЗдоровьеЗнаменитости
 
 
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