Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200904/serdyuchka-1576792256.html
Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12-летнего перерыва
Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:44
2020-09-04T17:45
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
верка сердючка (андрей данилко)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/95603/34/956033472_0:594:1365:1362_1400x0_80_0_0_0afe10bd97216925a139aba86b441a1f.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва.В мини-альбоме четыре трека: "Make it rain champagne" (был представлен раньше), "Swedish lullaby", "Sexy" и "Disco kicks". Рассказывая про свою новую работу порталу Wiwibloggs, Данилко <a href="https://wiwibloggs.com/2020/09/03/sexy-verka-serduchka-releases-4-track-ep-in-honour-of-eurovision-fans/257144/" target="_blank">отметил</a>, что все четыре композиции призваны подарить людям солнечный свет в этот темный год. "Sexy” – наше посвящение все фанатам "Евровидения" в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!" — рассказал он. Последняя на данный момент пластинка Верки Сердючки “Doremi doredo” вышла в 2008 году.
https://ria.ru/20191214/1562393189.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/95603/34/956033472_0:466:1365:1490_1400x0_80_0_0_8a8037522f7de6a1372d996b77581af1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, верка сердючка (андрей данилко)

Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12-летнего перерыва

17:44 04.09.2020 (обновлено: 17:45 04.09.2020)
1102
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва.
В мини-альбоме четыре трека: "Make it rain champagne" (был представлен раньше), "Swedish lullaby", "Sexy" и "Disco kicks".
Рассказывая про свою новую работу порталу Wiwibloggs, Данилко отметил, что все четыре композиции призваны подарить людям солнечный свет в этот темный год.
"Sexy” – наше посвящение все фанатам "Евровидения" в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!" — рассказал он.
Последняя на данный момент пластинка Верки Сердючки “Doremi doredo” вышла в 2008 году.
Новая песня Верки Сердючки - РИА Новости, 1920, 14.12.2019
14 декабря 2019, 14:38Культура
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
10603333
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Рекомендуем
Город Симферополь в Крыму
Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают
Часы Honor Watch GS Pro
Умные часы от Honor проработают 25 дней на одном заряде
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде в жилом доме нашли пять трупов
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Парк Музеон
Эксперт объяснил, почему в Москве живут богаче, чем в других городах
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Апельсины
Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Алексей Навальный
Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Машина скорой помощи
На севере Москвы автобус столкнулся со скорой
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Планета Земля
Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния