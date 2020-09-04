https://ria.ru/20200904/serdyuchka-1576792256.html
Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12-летнего перерыва
Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:44
2020-09-04T17:44
2020-09-04T17:45
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
верка сердючка (андрей данилко)
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва.В мини-альбоме четыре трека: "Make it rain champagne" (был представлен раньше), "Swedish lullaby", "Sexy" и "Disco kicks". Рассказывая про свою новую работу порталу Wiwibloggs, Данилко <a href="https://wiwibloggs.com/2020/09/03/sexy-verka-serduchka-releases-4-track-ep-in-honour-of-eurovision-fans/257144/" target="_blank">отметил</a>, что все четыре композиции призваны подарить людям солнечный свет в этот темный год. "Sexy” – наше посвящение все фанатам "Евровидения" в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!" — рассказал он. Последняя на данный момент пластинка Верки Сердючки “Doremi doredo” вышла в 2008 году.
https://ria.ru/20191214/1562393189.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, верка сердючка (андрей данилко)