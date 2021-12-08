https://ria.ru/20211208/chad-1762761186.html
Чад рассчитывает на обучение миротворцев в России, заявил глава МИД Шериф
Чад рассчитывает на обучение миротворцев в России, заявил глава МИД Шериф - РИА Новости, 08.12.2021
Чад рассчитывает на обучение миротворцев в России, заявил глава МИД Шериф
Республика Чад рассчитывает на обучение своих миротворцев в России, но приглашение в страну российских военных инструкторов на встречах в Москве не обсуждалось, РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:49
2021-12-08T14:49
2021-12-08T15:49
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Республика Чад рассчитывает на обучение своих миротворцев в России, но приглашение в страну российских военных инструкторов на встречах в Москве не обсуждалось, сообщил глава МИД Чада Махамат Зэн Шериф в интервью РИА Новости после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым."Та подготовка, о которой говорил на пресс-конференции господин Лавров, это подготовка в сфере поддержания мира в операциях ООН. Вы знаете, что Чад - это страна, которая принимает участие в этих операциях, в частности в MINUSMA (многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали) у нас один из самых больших контингентов – более 1200 военных", - сказал министр.По его словам, у России богатый опыт в этой сфере."Лавров обещал, что соответствующая российская служба поможет Чаду обучить этот контингент. Естественно, нам нужна такая подготовка", - отметил Зэн Шериф.Министр уточнил, что это обучение планируется проводить в России, а приглашение российских инструкторов в Чад в повестке переговоров не значилось.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211207/lavrov-1762559128.html
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в мире, мали, оон, москва, россия
14:49 08.12.2021 (обновлено: 15:49 08.12.2021)
Чад рассчитывает на обучение миротворцев в России, заявил глава МИД Шериф
Глава МИД Чада Шериф заявил. что республика рассчитывает на обучение миротворцев в России