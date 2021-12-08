https://ria.ru/20211208/chad-1762764533.html

Махамат Зэн Шериф: Чад рассчитывает на обучение своих миротворцев в России

Махамат Зэн Шериф: Чад рассчитывает на обучение своих миротворцев в России - РИА Новости, 08.12.2021

Махамат Зэн Шериф: Чад рассчитывает на обучение своих миротворцев в России

Министр иностранных дел Республики Чад Махамат Зэн Шериф, посетивший Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, дал первое в ходе визита... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:30

2021-12-08T15:30

2021-12-08T15:34

интервью

оон

чад

африка

сергей лавров

россия

махамат зэн шериф

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Министр иностранных дел Республики Чад Махамат Зэн Шериф, посетивший Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, дал первое в ходе визита интервью РИА Новости. Он рассказал о планах своей страны развивать экономическое сотрудничество с Россией, обеспечить продолжение обслуживания военной техники российского производства и подготовку миротворцев, а также ответил на вопрос, каковы ожидания Чада от предстоящего саммита Россия-Африка.– Вы только что обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двустороннее сотрудничество с целью развития торговых и экономических отношений. В каких сферах Чад планирует развивать сотрудничество с Россией?– В первую очередь я должен отметить, что мой визит проходит в рамках укрепления двусторонних отношений. Нет конкретной области, которая стала бы предметом наших переговоров. Сотрудничество охватывает несколько областей, и мы заметили отсутствие прогресса в сотрудничестве в сфере экономики и торговли. Кроме того, мой визит соответствует обязательствам, которые устанавливает соглашение, подписанное министрами иностранных дел России и Чада в сентябре 2013 года на полях Генеральной ассамблеи ООН. Это соглашение предусматривает периодические консультации между двумя странами. Таким образом, мой визит вписывается в определенные рамки, и действительно, с этой точки зрения мы провели плодотворные и обстоятельные переговоры. Мы подчеркнули необходимость укрепления нашего сотрудничества с помощью реальных инвестиций в те области, которые представляют общий интерес для обеих стран. Возможно, нам придется определить конкретные рамки, в которые вписались бы эти области, поскольку на данный момент конкретной сферы сотрудничества нет.– Обсуждали ли вы вопросы создания совместной комиссии или визитов российских инвесторов в Чад для определения конкретных областей сотрудничества?– Да, сообщалось о том, что действительно есть инвесторы, которые заинтересованы в посещении Чада. В любом случае мы открыты для любых интересов, следовательно, и к инвесторам, которые могут инвестировать в тот или иной сектор; как только инвесторы будут на месте, мы попытаемся вместе посмотреть, в какие секторы они хотят инвестировать. Но мы, как правило, подчеркивали необходимость установления контактов между двумя частными секторами. Я думаю, что это может облегчить экономические и торговые обмены. В настоящее время эти обмены находятся на гораздо более низком уровне по сравнению с потенциальным.– Считаете ли вы нефтяную отрасль самой перспективной? Или есть другие сферы?– На данный момент я не могу сказать вам, что эта отрасль более перспективна, чем любая другая. Но я думаю, что нам нужно сначала выяснить интересы российских инвесторов, а затем оценить возможности, которые может предложить Чад. Необходимо еще проделать оперативную работу в будущем. Только тогда мы сможем определить, какие отрасли будут наиболее перспективными. Еще не обеспечены достаточные условия, чтобы говорить о конкретных результатах, отраслях или инвестициях. Однако все секторы могут заинтересовать любого инвестора. Чад – это страна, богатая природными ресурсами, которые необходимо использовать.– Говорили ли вы о долге африканских стран перед Россией?– Нет, российская сторона сама сообщила нам о том, что рассматривает возможность погашения долга некоторых африканских стран путем преобразования его в те средства, которые страны направят на финансирование проектов по развитию. По словам российской стороны, эти условия уже были согласованы с пятью странами. И что касается Чада, мы, разумеется, также выразили желание присоединиться к ним.– Не могли бы вы объяснить нам это подробнее?– Есть также и другие страны-кредиторы, которые проводили такого рода операции по отношению к некоторым развивающимся странам. Вместо того, чтобы развивающаяся страна погасила долг перед кредитором, как только размер долга становится известен, страна-получатель берет на себя обязательство направить эту сумму на проект или несколько проектов развития за свой счет. Долг не возвращается. Следовательно, Россия списывает долги. Не полностью, но таким образом: "Мы знаем, что вы должны нам ту или иную сумму, сейчас вы можете направить эту сумму на финансирование проектов для развития". Это один из способов помочь странам, имеющим задолженность перед Россией.– Следовательно, начиная с сегодняшнего дня, Чад также будет пользоваться этим?– Во всяком случае, вопрос будет рассмотрен, и нам обещали, что это будет сделано.– В ближайшем будущем?– Да, да, совершенно верно.– Что касается саммита Россия-Африка 2022, с точки зрения Чада, какие приоритетные вопросы должны фигурировать в повестке дня этого саммита?– Повестка дня саммита Россия-Африка часто определяется по взаимному согласию между Африканским союзом и странами, председательствующими в союзе. Чад не думал о том, что тот или иной вопрос должен быть приоритетным, но все, что я знаю, это то, что мы готовимся ко второму саммиту. Первый состоялся в 2019 году в Сочи. Я считаю, что на этом саммите уже был намечен курс, согласно которому нужно наращивать экономические и торговые обмены, чтобы способствовать развитию африканских стран. В этой связи я считаю, что экономические и торговые вопросы будут занимать центральное место в повестке дня, но это сводится к тому, что еще предстоит решить между Россией и странами-членами президиума конференции Африканского союза и комиссии Афросоюза.– Ввиду пандемии Чад предпочитает виртуальное проведение саммита?– Нет, у Чада нет конкретных пожеланий относительно формата этого саммита, поэтому если Россия и заинтересованные африканские страны решат, что он будет проходить виртуально, Чад безусловно поступит так же, как и другие, но если они решать провести его в очном режиме, то Чад тоже будет присутствовать.– Россия и Чад подписали межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве. А 90% оружия и военной техники армии Чада происходит из России. Планируете ли вы в ближайшем будущем визиты российских специалистов для обслуживания этого оборудования? Если да, то когда?– Этот вопрос на данный момент не стоял в повестке дня, мы его не обсуждали. Это правда, есть соглашение о военном сотрудничестве, как вы говорите. Девяносто процентов арсенала армии Чада – российского производства. И вполне естественно, что еще задолго до подписания этого соглашения (межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве) обслуживание было обеспечено россиянами на высоком уровне, эффективно. Я думаю, что соответствующие компетентные службы найдут способ сохранить этот арсенал.– Вы обсуждали приобретение новой российской военной техники?– Нет, мы об этом не говорили.– Что касается подготовки чадских кадровых военнослужащих Россией, министр Лавров заявил, что Россия готова помочь с подготовкой этих военнослужащих. Как будет осуществляться эта подготовка, и собирается ли Чад приглашать российских инструкторов?– Подготовка чадских кадровых военнослужащих в целом велась со времен бывшего Советского Союза. Даже в настоящее время чадская молодежь пользуется стипендиями от российского государства, примерно 70 стипендий представляется в год, включая обучение в военной сфере. Потому что у нас российские вертолеты, следовательно, нам действительно нужно готовить техников и пилотов.Та подготовка, о которой говорил на пресс-конференции господин Лавров, это подготовка в сфере поддержания мира в операциях ООН. Вы знаете, что Чад – это страна, которая принимает участие в этих операциях, в частности в MINUSMA (многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали) у нас один из самых больших контингентов – более 1200 военных. В этом отношении у России богатый опыт, и Лавров обещал, что соответствующая российская служба поможет Чаду обучить этот контингент. Естественно, нам нужна такая подготовка.– Где будет проходить это обучение? В Чаде или в России?– Здесь, в России, поскольку должна быть школа подготовки миротворческих операций.– Следовательно о приглашении российских инструкторов речи не идет?– Это не обсуждалось и не было в повестке дня.– Возможно ли, что будет оказываться давление со стороны Франции или других стран с целью отдалить Чад от сближения с Россией?– На данный момент, на нас не оказывалось давления со стороны кого бы то ни было.– Вы обсудили с министром Лавровым консолидацию усилий для борьбы с террористической угрозой в регионе озера Чад и Сахаро-Сахельском регионе. О чем вы договорились в этой связи?– Есть совпадение мнений относительно масштаба и серьезности террористической угрозы в двух регионах: бассейне озера Чад и Сахеле. Я рад, что министр Лавров нас проинформировал о поддержке Россией настойчивой просьбы глав государств "Сахельской пятерки", которые попросили, чтобы совместные силы, размещенные в рамках этой группы, покрывались за счет бюджета ООН. Этот вопрос стоит на повестке дня "Сахельской пятерки", и все наши партнеры пытаются нам помочь. Но на уровне Совета Безопасности, по-видимому, нет единодушия между постоянными членами этого органа. Россия оказала всяческую поддержку подходу "Сахельской пятерки", согласно которому совместные силы "пятерки" могли бы хотя бы частично покрываться за счет бюджета ООН. Это чрезвычайно важный вопрос для нас, и мы надеемся, что другие постоянные члены Совета Безопасности уделят этому вопросу столько же внимания. Я знаю, что Франция также выступает за поддержку этих сил. Я думаю, что в этом плане Россия сделала конкретное предложение, о котором мы знали. Лавров также обещал посмотреть, какие меры могут быть предприняты. Возможно, в сфере подготовки этих сил и поддержки, ряд возможностей будет изучен в будущем. Во всяком случае, есть готовность со стороны России поддержать страны, которые борются против этой угрозы.И я должен напомнить, что эта угроза распространилась по всему Сахелю, и теперь она выходит за рамки Сахеля, затрагивая такие прибрежные страны, как Бенин, Кот-д’Ивуар, и это также происходит в направлении центральной Африки. Сегодня мы говорим о присутствии террористических групп в ЦАР, Демократической республике Конго, и это является чем-то серьезным и тревожным.В этой связи Россия сознательна. Эта угроза распространилась из-за ливийского кризиса, надо сказать, а Африка не несет ответственности за то, что произошло в Ливии, а какие у этого последствия, нам сегодня известно.Чад является страной, на которую ливийский кризис повлиял больше всего, и доказательство тому то, что в апреле этого года в результате тяжеловооруженного нападения с юга Ливии мы потеряли нашего президента в боях с нападавшими, которые, к счастью, потерпели поражение; но часть из них вернулась на юг Ливии. Поэтому мы также попросили министра Лаврова о поддержке Россией нашей просьбы, которая состоит в надлежащем руководстве и координации ухода наемников из соседних стран, потому что международное сообщество требует их немедленного ухода. Поэтому нежелательно, чтобы этот уход мог стать новым источником дестабилизации для соседних стран. И в этом плане я думаю, что Лавров в курсе ситуации и обещал сделать все возможное, чтобы уход этих наемников не стал источником дестабилизации. Не следует урегулировать ливийский кризис так, чтобы создавать еще один.

https://ria.ru/20211207/lavrov-1762559128.html

https://ria.ru/20211102/afrika-1757279199.html

https://ria.ru/20211105/sammit-1757778403.html

https://ria.ru/20210603/politika-1735330640.html

чад

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, оон, чад, африка, сергей лавров, россия, махамат зэн шериф