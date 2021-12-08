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https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762824988.html
В Госдуме поддержали блокировку Tor в России
В Госдуме поддержали блокировку Tor в России - РИА Новости, 08.12.2021
В Госдуме поддержали блокировку Tor в России
Ограничение доступа к браузеру Tor в России позволит лучше противостоять преступности, но сам процесс будет долгим и непростым, считают в Госдуме. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:56
2021-12-08T20:07
общество
технологии
александр хинштейн
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ограничение доступа к браузеру Tor в России позволит лучше противостоять преступности, но сам процесс будет долгим и непростым, считают в Госдуме. "Во всем мире ведется борьба с негативными сторонами интернета: мошенничеством в Сети, распространением противоправного контента (детской порнографией), продажей персональных и платежных данных пользователей, распространением наркотиков и оружия", — цитирует Telegram-канал комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи его главу Александра Хинштейна.Депутат напомнил, что Россия ведет работу по борьбе с кибермошенниками системно и достаточно эффективно, уже вступило в силу несколько соответствующих законов: блокировка мобильных телефонов на территории исправительных учреждений, а также звонков с подменных номеров из-за границы под видом российских.Также он подчеркнул, что ограничение теневой сети — это необходимый шаг к созданию безопасной цифровой среды, а именно Tor выступает его несущей конструкцией. "Даркнет — очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует в мире как реальном, так и цифровом", — добавил Хинштейн.В свою очередь зампред думского комитета Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что приветствует решение Роскомнадзора начать блокировку Tor. "Сам процесс будет длительным и непростым, но наш регулятор совершенствует технологии и делает правильные выводы", — считает он."Сегодня анонимность в Сети — это опасная иллюзия. Можно допустить, что разработчики проекта — это эдакие романтики, очарованные идей "свободного интернета" и не собиравшиеся создавать платформу для хакеров, драгдилеров и потенциальных убийц. Кстати, 60% расходов Tor покрывается за счет финансирования, осуществляемого правительством США. Но жизни реальных людей нельзя разменивать на эфемерные идеалы", — отметил депутат.Кроме того, по его словам, сами разработчики Tor отмечают, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей браузера, речь идет более чем о 300 тысячах граждан. "Много это или мало? Для 146-миллионной страны — капля в море", — добавил он. "Блокировка Tor не повредит тем, кто не торгует крадеными персональными и платежными данными людей, не интересуется детской порнографией и приобретением наркотиков", — подчеркнул Горелкин.Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.Во вторник в блоге Tor появилась информация о том, что с 1 декабря часть интернет-провайдеров в России начали ограничивать доступ к ресурсу. Кроме того, позже компания уточнила, что после публикации власти заблокировали Tor.Согласно данным из единого реестра запрещенной информации, сайт браузера сейчас не работает. Решение о внесении страницы в реестр принял Саратовский районный суд в декабре 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора ранее рассказали РИА Новости, что основанием для блокировки стало размещение информации, позволяющей получить доступ к противоправному контенту.
https://ria.ru/20211208/tor-1762715782.html
https://ria.ru/20210903/blokirovka-1748485816.html
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф, антон горелкин
18:56 08.12.2021 (обновлено: 20:07 08.12.2021)
 
В Госдуме поддержали блокировку Tor в России

Депутаты Госдумы поддержали блокировку браузера Tor в России

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ограничение доступа к браузеру Tor в России позволит лучше противостоять преступности, но сам процесс будет долгим и непростым, считают в Госдуме.
"Во всем мире ведется борьба с негативными сторонами интернета: мошенничеством в Сети, распространением противоправного контента (детской порнографией), продажей персональных и платежных данных пользователей, распространением наркотиков и оружия", — цитирует Telegram-канал комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи его главу Александра Хинштейна.
Депутат напомнил, что Россия ведет работу по борьбе с кибермошенниками системно и достаточно эффективно, уже вступило в силу несколько соответствующих законов: блокировка мобильных телефонов на территории исправительных учреждений, а также звонков с подменных номеров из-за границы под видом российских.
Также он подчеркнул, что ограничение теневой сети — это необходимый шаг к созданию безопасной цифровой среды, а именно Tor выступает его несущей конструкцией. "Даркнет — очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует в мире как реальном, так и цифровом", — добавил Хинштейн.
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В свою очередь зампред думского комитета Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что приветствует решение Роскомнадзора начать блокировку Tor. "Сам процесс будет длительным и непростым, но наш регулятор совершенствует технологии и делает правильные выводы", — считает он.
"Сегодня анонимность в Сети — это опасная иллюзия. Можно допустить, что разработчики проекта — это эдакие романтики, очарованные идей "свободного интернета" и не собиравшиеся создавать платформу для хакеров, драгдилеров и потенциальных убийц. Кстати, 60% расходов Tor покрывается за счет финансирования, осуществляемого правительством США. Но жизни реальных людей нельзя разменивать на эфемерные идеалы", — отметил депутат.
Кроме того, по его словам, сами разработчики Tor отмечают, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей браузера, речь идет более чем о 300 тысячах граждан. "Много это или мало? Для 146-миллионной страны — капля в море", — добавил он. "Блокировка Tor не повредит тем, кто не торгует крадеными персональными и платежными данными людей, не интересуется детской порнографией и приобретением наркотиков", — подчеркнул Горелкин.
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Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
Во вторник в блоге Tor появилась информация о том, что с 1 декабря часть интернет-провайдеров в России начали ограничивать доступ к ресурсу. Кроме того, позже компания уточнила, что после публикации власти заблокировали Tor.
Согласно данным из единого реестра запрещенной информации, сайт браузера сейчас не работает. Решение о внесении страницы в реестр принял Саратовский районный суд в декабре 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора ранее рассказали РИА Новости, что основанием для блокировки стало размещение информации, позволяющей получить доступ к противоправному контенту.
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ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФАнтон Горелкин
 
 
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