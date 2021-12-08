Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/biznes-1762683541.html
Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу
Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу - РИА Новости, 08.12.2021
Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу
Российская частная космическая компания Success Rockets хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, точные сроки обсудит в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:22
2021-12-08T08:22
экономика
космос - риа наука
success rockets
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740382104_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_6cccddc85a481e300291911673479767.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская частная космическая компания Success Rockets хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, точные сроки обсудит в конце 2022 года, заявил гендиректор компании Олег Мансуров."В течение двух-трех лет выход на IPO возможен", - сказал он в ходе конференции FFIN Conference 2021 "Технологии будущего", добавив, что это будет зависеть от показателей компании."Скорее всего, в конце следующего года", - ответил он на вопрос, когда будет приниматься окончательное решение по срокам размещения."Если говорить про IPO, то, конечно, плох тот стартап, который не мечтает выйти на IPO. Мы сейчас смотрим больше на европейские площадки. Мы планируем выходить через SPAC. Все космические компании выходят через SPAC, потому что на ранней стадии нужен большой объем финансирования. Чтобы просто сделать какой-то маленький ракетоноситель, нужно порядка 3 миллиардов рублей. Спутниковый интернет - это инвестиции от 4 до 10 миллиардов рублей", - сказал Мансуров.SPAC-компания (special purpose acquisition company) - специальная торгующаяся на бирже компания, которая создается для слияния с частной фирмой для вывода последней на биржу без IPO.Сейчас компания сфокусировалась на трех направлениях: производство сверхлегких суборбитальных и орбитальных ракет, производство малых космических аппаратов и спутниковых группировок, анализ и обработка космических данных."Если на IPO будет выведен весь единый холдинг, то капитализация составит 10 миллиардов долларов. Если только ядро - ракеты, спутники, софт, то в районе 3 миллиардов долларов. Каждый из проектов может быть отдельным cпин-офф", - добавил гендиректор компании.
https://ria.ru/20210923/rekord-1751390633.html
https://ria.ru/20210610/mansurov-1736287168.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740382104_152:111:2734:2048_1920x0_80_0_0_8498eee89885c34482ce5a0bd7c8ace6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, космос - риа наука, success rockets
08:22 08.12.2021
 
Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу

Российская частная космическая компания хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Центре международной торговли в Москве
В Центре международной торговли в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская частная космическая компания Success Rockets хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, точные сроки обсудит в конце 2022 года, заявил гендиректор компании Олег Мансуров.
"В течение двух-трех лет выход на IPO возможен", - сказал он в ходе конференции FFIN Conference 2021 "Технологии будущего", добавив, что это будет зависеть от показателей компании.
Основатель и руководитель компании Success Rockets (Успешные ракеты) Олег Мансуров - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 00:51Хочу стать космонавтом
Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты
"Скорее всего, в конце следующего года", - ответил он на вопрос, когда будет приниматься окончательное решение по срокам размещения.
"Если говорить про IPO, то, конечно, плох тот стартап, который не мечтает выйти на IPO. Мы сейчас смотрим больше на европейские площадки. Мы планируем выходить через SPAC. Все космические компании выходят через SPAC, потому что на ранней стадии нужен большой объем финансирования. Чтобы просто сделать какой-то маленький ракетоноситель, нужно порядка 3 миллиардов рублей. Спутниковый интернет - это инвестиции от 4 до 10 миллиардов рублей", - сказал Мансуров.
SPAC-компания (special purpose acquisition company) - специальная торгующаяся на бирже компания, которая создается для слияния с частной фирмой для вывода последней на биржу без IPO.
Сейчас компания сфокусировалась на трех направлениях: производство сверхлегких суборбитальных и орбитальных ракет, производство малых космических аппаратов и спутниковых группировок, анализ и обработка космических данных.
"Если на IPO будет выведен весь единый холдинг, то капитализация составит 10 миллиардов долларов. Если только ядро - ракеты, спутники, софт, то в районе 3 миллиардов долларов. Каждый из проектов может быть отдельным cпин-офф", - добавил гендиректор компании.
Основатель и руководитель компании Success Rockets (Успешные ракеты) Олег Мансуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 10:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Олег Мансуров: я бы сказал Илону Маску "spasibo"
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаSuccess Rockets
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
09:59Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию
09:59На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"
09:50Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена
09:50СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин
09:41В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"
Лента новостейМолния
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с БелоруссиейСамолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в СириюНа Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"Политолог оценил итоги переговоров Путина и БайденаСССР мог и должен был сохраниться, считает БабуринВ СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"