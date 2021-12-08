https://ria.ru/20211208/biznes-1762683541.html

Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу

Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу - РИА Новости, 08.12.2021

Российская частная космическая компания хочет выйти на биржу

Российская частная космическая компания Success Rockets хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, точные сроки обсудит в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:22

2021-12-08T08:22

2021-12-08T08:22

экономика

космос - риа наука

success rockets

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская частная космическая компания Success Rockets хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, точные сроки обсудит в конце 2022 года, заявил гендиректор компании Олег Мансуров."В течение двух-трех лет выход на IPO возможен", - сказал он в ходе конференции FFIN Conference 2021 "Технологии будущего", добавив, что это будет зависеть от показателей компании."Скорее всего, в конце следующего года", - ответил он на вопрос, когда будет приниматься окончательное решение по срокам размещения."Если говорить про IPO, то, конечно, плох тот стартап, который не мечтает выйти на IPO. Мы сейчас смотрим больше на европейские площадки. Мы планируем выходить через SPAC. Все космические компании выходят через SPAC, потому что на ранней стадии нужен большой объем финансирования. Чтобы просто сделать какой-то маленький ракетоноситель, нужно порядка 3 миллиардов рублей. Спутниковый интернет - это инвестиции от 4 до 10 миллиардов рублей", - сказал Мансуров.SPAC-компания (special purpose acquisition company) - специальная торгующаяся на бирже компания, которая создается для слияния с частной фирмой для вывода последней на биржу без IPO.Сейчас компания сфокусировалась на трех направлениях: производство сверхлегких суборбитальных и орбитальных ракет, производство малых космических аппаратов и спутниковых группировок, анализ и обработка космических данных."Если на IPO будет выведен весь единый холдинг, то капитализация составит 10 миллиардов долларов. Если только ядро - ракеты, спутники, софт, то в районе 3 миллиардов долларов. Каждый из проектов может быть отдельным cпин-офф", - добавил гендиректор компании.

https://ria.ru/20210923/rekord-1751390633.html

https://ria.ru/20210610/mansurov-1736287168.html

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экономика, космос - риа наука, success rockets