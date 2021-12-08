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Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире
Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире - РИА Новости, 08.12.2021
Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире
Петербургский и московский бары вошли в список 50 лучших в мире, причем второй из них открылся только в этом году, сообщается на сайте World's 50 Best Bars. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:31
2021-12-08T12:31
2021-12-08T12:31
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петербургский и московский бары вошли в список 50 лучших в мире, причем второй из них открылся только в этом году, сообщается на сайте World's 50 Best Bars.Петербургский El Copitas, расположенный на Колокольной улице, оказался на восьмой строчке рейтинга. Отмечается, что в этом баре можно найти "мексиканское гостеприимство в микрокосме". Заведение оказывается в списке лучших в мире уже не впервые.А вот московский Insider только в январе текущего года появился на Сретенке и сразу попал в рейтинг — на 13 место, указывается на сайте. "Интерпретация футуристического бара основана на эффективном сосуществовании природы и технологий", — подчеркнули составители рейтинга.Первую строчку World's 50 Best Bars уже второй раз подряд занимает расположенный в Лондоне Connaught.
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санкт-петербург, лондон, москва, новости - туризм, туризм, рейтинг, россия
Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире
Столичный и петербургский бары вошли в список 50 лучших в мире
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петербургский и московский бары вошли в список 50 лучших в мире, причем второй из них открылся только в этом году, сообщается на сайте World's 50 Best Bars.
Петербургский El Copitas, расположенный на Колокольной улице, оказался на восьмой строчке рейтинга. Отмечается, что в этом баре можно найти "мексиканское гостеприимство в микрокосме". Заведение оказывается в списке лучших в мире уже не впервые.
А вот московский Insider только в январе текущего года появился на Сретенке и сразу попал в рейтинг — на 13 место, указывается на сайте.
"Интерпретация футуристического бара основана на эффективном сосуществовании природы и технологий", — подчеркнули составители рейтинга.
Первую строчку World's 50 Best Bars уже второй раз подряд занимает расположенный в Лондоне Connaught.