https://ria.ru/20211208/bary-1762722867.html

Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире

Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире - РИА Новости, 08.12.2021

Два российских бара вошли в список 50 лучших в мире

Петербургский и московский бары вошли в список 50 лучших в мире, причем второй из них открылся только в этом году, сообщается на сайте World's 50 Best Bars. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:31

2021-12-08T12:31

2021-12-08T12:31

туризм

санкт-петербург

лондон

москва

новости - туризм

туризм

рейтинг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789114_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79885b44bad110d2533cc569f4786eab.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петербургский и московский бары вошли в список 50 лучших в мире, причем второй из них открылся только в этом году, сообщается на сайте World's 50 Best Bars.Петербургский El Copitas, расположенный на Колокольной улице, оказался на восьмой строчке рейтинга. Отмечается, что в этом баре можно найти "мексиканское гостеприимство в микрокосме". Заведение оказывается в списке лучших в мире уже не впервые.А вот московский Insider только в январе текущего года появился на Сретенке и сразу попал в рейтинг — на 13 место, указывается на сайте. "Интерпретация футуристического бара основана на эффективном сосуществовании природы и технологий", — подчеркнули составители рейтинга.Первую строчку World's 50 Best Bars уже второй раз подряд занимает расположенный в Лондоне Connaught.

https://ria.ru/20211205/egipet-1761795657.html

санкт-петербург

лондон

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, лондон, москва, новости - туризм, туризм, рейтинг, россия