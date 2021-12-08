https://ria.ru/20211208/arashukov-1762769641.html

Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых

Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых - РИА Новости, 08.12.2021

Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых

Мосгорсуда подлил срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:27

2021-12-08T15:27

2021-12-08T15:27

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

газпром

рауф арашуков

дело клана арашуковых

рауль арашуков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155597/41/1555974132_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_8507b515601027f48fbedeffbf403c0b.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мосгорсуда подлил срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Сегодня Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым до 7 апреля. Мы возражали, но, увы, суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры", - сказал адвокат, представляющий Рауля Арашукова.Дело рассматривается в Мосгорсуде с участием присяжных заседателей, которых смогли отобрать лишь с шестой попытки. Арашуковы в суде вину во вменяемых преступлениях не признали.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, слушается в Преображенском суде столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210929/golodovka-1752378499.html

https://ria.ru/20210120/arashukov-1593827154.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, газпром, рауф арашуков, дело клана арашуковых, рауль арашуков, россия, рауль