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Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых
Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых - РИА Новости, 08.12.2021
Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых
Мосгорсуда подлил срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:27
2021-12-08T15:27
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
газпром
рауф арашуков
дело клана арашуковых
рауль арашуков
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мосгорсуда подлил срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Сегодня Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым до 7 апреля. Мы возражали, но, увы, суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры", - сказал адвокат, представляющий Рауля Арашукова.Дело рассматривается в Мосгорсуде с участием присяжных заседателей, которых смогли отобрать лишь с шестой попытки. Арашуковы в суде вину во вменяемых преступлениях не признали.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, слушается в Преображенском суде столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210929/golodovka-1752378499.html
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, газпром, рауф арашуков, дело клана арашуковых, рауль арашуков, россия, рауль
15:27 08.12.2021
 
Мосгорсуд продлил срок ареста Арашуковых

Мосгорсуд продлил срок ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мосгорсуда подлил срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Сегодня Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым до 7 апреля. Мы возражали, но, увы, суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры", - сказал адвокат, представляющий Рауля Арашукова.
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Дело рассматривается в Мосгорсуде с участием присяжных заседателей, которых смогли отобрать лишь с шестой попытки. Арашуковы в суде вину во вменяемых преступлениях не признали.
Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, слушается в Преображенском суде столицы.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед заседанием Басманного суда города Москвы
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