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Ленинградская область
https://ria.ru/20211208/aktsiya-1762756733.html
В Ленобласти стартовала предновогодняя акция "Елка желаний"
В Ленобласти стартовала предновогодняя акция "Елка желаний" - РИА Новости, 08.12.2021
В Ленобласти стартовала предновогодняя акция "Елка желаний"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт предновогодней акции "Ёлка желаний", которая поможет реализовать мечты ленинградских детей,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:33
2021-12-08T14:38
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт предновогодней акции "Ёлка желаний", которая поможет реализовать мечты ленинградских детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Елка, установленная в фойе правительства Ленобласти, украшена 130 бумажными шарами, в которых записаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Свирьстройском, Тихвинском и Сиверском ресурсных центрах.По традиции глава региона снял с елки три шарика. В двух оказались желания 15-летних девочек стать обладателями штатива с лампой для фотосъемок и рюкзака, а в третьем - желание 16-летнего юноши получить в подарок набор мужской косметики."Абсолютно нормальные желания, очень скромные. Точно будет исполнено", ― прокомментировал Александр Дрозденко.Акция "Ёлка желаний" организована комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области в рамках объявленного на 2022 год в области Года Команды 47. Каждый житель Ленинградской области может подарить подарок ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Сотрудники и посетители здания правительства области могут взять шарик на ёлке в холле первого этажа, добавили в пресс-службе.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
14:33 08.12.2021 (обновлено: 14:38 08.12.2021)
 

В Ленобласти стартовала предновогодняя акция "Елка желаний"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт предновогодней акции "Ёлка желаний", которая поможет реализовать мечты ленинградских детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Елка, установленная в фойе правительства Ленобласти, украшена 130 бумажными шарами, в которых записаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Свирьстройском, Тихвинском и Сиверском ресурсных центрах.
"В этом году мы расширили ёлку желаний – такие же елочки появятся в районных администрациях области, которые присоединятся к акции. Надеюсь, что у нас в этом году произойдет такое же чудо как в прошлом – люди настолько активно разбирали шарики с елки, что нам пришлось её обновлять три раза. Благодаря этому исполнились желания очень многих ребят. Я рассчитываю, что в этом году елки желаний в районах Ленинградской области помогут увеличить круг тех ребятишек, у которых исполнится маленькая новогодняя мечта", ― сказал Дрозденко.
По традиции глава региона снял с елки три шарика. В двух оказались желания 15-летних девочек стать обладателями штатива с лампой для фотосъемок и рюкзака, а в третьем - желание 16-летнего юноши получить в подарок набор мужской косметики.
"Абсолютно нормальные желания, очень скромные. Точно будет исполнено", ― прокомментировал Александр Дрозденко.
Акция "Ёлка желаний" организована комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области в рамках объявленного на 2022 год в области Года Команды 47. Каждый житель Ленинградской области может подарить подарок ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Сотрудники и посетители здания правительства области могут взять шарик на ёлке в холле первого этажа, добавили в пресс-службе.
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