В Ленобласти стартовала предновогодняя акция "Елка желаний"

"В этом году мы расширили ёлку желаний – такие же елочки появятся в районных администрациях области, которые присоединятся к акции. Надеюсь, что у нас в этом году произойдет такое же чудо как в прошлом – люди настолько активно разбирали шарики с елки, что нам пришлось её обновлять три раза. Благодаря этому исполнились желания очень многих ребят. Я рассчитываю, что в этом году елки желаний в районах Ленинградской области помогут увеличить круг тех ребятишек, у которых исполнится маленькая новогодняя мечта", ― сказал Дрозденко.