https://ria.ru/20211208/aip-1762696575.html

В АИП Тверской области включены около 50 объектов

В АИП Тверской области включены около 50 объектов - РИА Новости, 08.12.2021

В АИП Тверской области включены около 50 объектов

Адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2022 и 2023-2024 годы будет включать 49 объектов в 24 муниципальных образованиях, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:29

2021-12-08T10:29

2021-12-08T10:29

тверская область

конаковский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2022 и 2023-2024 годы будет включать 49 объектов в 24 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба регионального правительства."Как и в предыдущие годы, предусмотрено дальнейшее увеличение объемов адресной инвестиционной программы. В программу вошли как уже реализуемые, так и новые приоритетные объекты, имеющие важное социально-экономическое значение", – сказал на заседании правительства области губернатор региона Игорь Руденя.Более 60 процентов предусмотренных на реализацию программы средств будут направлены на модернизацию дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Это строительство транспортной хорды между трассами Москва – Санкт-Петербург и Москва – Рига, подъезда к городу Ржеву, дорог к инвестиционным и туристическим объектам, Западного моста в Твери.В программу включено строительство объектов в рамках газификации юго-западных и северо-восточных территорий Тверской области, в том числе - новых газовых котельных, а также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 муниципалитетах. Будут введены газовые сети в Красном Холме, Нелидово, Оленино, построены станции водоподготовки в Куженкино Бологовского района, Лихославле, Калашниково и других территориях.Средства также предусмотрены на строительство детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, заявлена реновация Бологовской ЦРБ и другие объекты в здравоохранении.Также планируется ввод школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке и других территориях, отметили пресс-службе.

https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761503706.html

конаковский район

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конаковский район, игорь руденя