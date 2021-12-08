В АИП Тверской области включены около 50 объектов
ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2022 и 2023-2024 годы будет включать 49 объектов в 24 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Как и в предыдущие годы, предусмотрено дальнейшее увеличение объемов адресной инвестиционной программы. В программу вошли как уже реализуемые, так и новые приоритетные объекты, имеющие важное социально-экономическое значение", – сказал на заседании правительства области губернатор региона Игорь Руденя.
Более 60 процентов предусмотренных на реализацию программы средств будут направлены на модернизацию дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Это строительство транспортной хорды между трассами Москва – Санкт-Петербург и Москва – Рига, подъезда к городу Ржеву, дорог к инвестиционным и туристическим объектам, Западного моста в Твери.
В программу включено строительство объектов в рамках газификации юго-западных и северо-восточных территорий Тверской области, в том числе - новых газовых котельных, а также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 муниципалитетах. Будут введены газовые сети в Красном Холме, Нелидово, Оленино, построены станции водоподготовки в Куженкино Бологовского района, Лихославле, Калашниково и других территориях.
Средства также предусмотрены на строительство детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, заявлена реновация Бологовской ЦРБ и другие объекты в здравоохранении.
Также планируется ввод школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке и других территориях, отметили пресс-службе.