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"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек
"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек - РИА Новости, 07.12.2021
"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек
Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин представили в Сети новый совместный трек "Дико влюблены" и клип на него. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:33
2021-12-07T00:33
2021-12-07T00:33
культура
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музыка
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин представили в Сети новый совместный трек "Дико влюблены" и клип на него. Релиз состоялся в день рождения Милохина. В этот понедельник, 6 декабря, звезде TikTok исполнилось 20 лет. В песне музыканты рассказывают о любви, взрослении и параллельно вспоминают старые хиты Баскова, обсуждают сестер Кардашьян, Моргенштерна и Эминема. Текст зарифмован не везде. В своих куплетах Милохин читает рэп, а Басков поет оперным голосом. В результате у дуэта получается веселый каламбур, под который хочется скакать и дурачиться. Этим, кстати, Даня и Николай занимаются в клипе. Видео построено на типичных американских комедиях, в которых герои внезапно меняются телами. Милохину надоедают бесконечные тусовки в тик-ток-хаусе. Он мечтает о взрослой серьезной жизни. Басков же наоборот — хочет развлекаться, как в юности, и не думать о светских раутах и корпоративах. Их желание осуществляется. Но оба вскоре начинают жалеть о произошедшем. В комментариях под видео зрители поздравили именинника с днем рождения и с премьерой. "С юмором и стильно!", "Молодцы", — написали пользователи. Это не первый фит Баскова и Милохина. Осенью прошлого года они представили трек "Дико тусим". Песня стала одной из самых популярных у российских слушателей в 2020-м, а клип на нее за год набрал 63 миллиона просмотров на YouTube.
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николай басков, youtube, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, даня милохин
"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек
Николай Басков и Даня Милохин представили новый трек "Дико влюблены"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин представили в Сети новый совместный трек "Дико влюблены" и клип на него.
Релиз состоялся в день рождения Милохина. В этот понедельник, 6 декабря, звезде TikTok исполнилось 20 лет. В песне музыканты рассказывают о любви, взрослении и параллельно вспоминают старые хиты Баскова, обсуждают сестер Кардашьян, Моргенштерна и Эминема.
Текст зарифмован не везде. В своих куплетах Милохин читает рэп, а Басков поет оперным голосом. В результате у дуэта получается веселый каламбур, под который хочется скакать и дурачиться.
Этим, кстати, Даня и Николай занимаются в клипе. Видео построено на типичных американских комедиях, в которых герои внезапно меняются телами. Милохину надоедают бесконечные тусовки в тик-ток-хаусе. Он мечтает о взрослой серьезной жизни. Басков же наоборот — хочет развлекаться, как в юности, и не думать о светских раутах и корпоративах. Их желание осуществляется. Но оба вскоре начинают жалеть о произошедшем.
В комментариях под видео зрители поздравили именинника с днем рождения и с премьерой. "С юмором и стильно!", "Молодцы", — написали пользователи.
Это не первый фит Баскова и Милохина. Осенью прошлого года они представили трек "Дико тусим". Песня стала одной из самых популярных у российских слушателей в 2020-м, а клип на нее за год набрал 63 миллиона просмотров на YouTube.