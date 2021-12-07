https://ria.ru/20211207/trek-1762409463.html

"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек

"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек - РИА Новости, 07.12.2021

"Дико влюблены": Басков и Милохин выпустили новый трек

Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин представили в Сети новый совместный трек "Дико влюблены" и клип на него. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T00:33

2021-12-07T00:33

2021-12-07T00:33

культура

николай басков

youtube

шоу-бизнес

новости культуры

музыка

даня милохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762416287_94:0:1198:621_1920x0_80_0_0_be75017fb8f59d5d6c11f12dacfb7036.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков и блогер Даня Милохин представили в Сети новый совместный трек "Дико влюблены" и клип на него. Релиз состоялся в день рождения Милохина. В этот понедельник, 6 декабря, звезде TikTok исполнилось 20 лет. В песне музыканты рассказывают о любви, взрослении и параллельно вспоминают старые хиты Баскова, обсуждают сестер Кардашьян, Моргенштерна и Эминема. Текст зарифмован не везде. В своих куплетах Милохин читает рэп, а Басков поет оперным голосом. В результате у дуэта получается веселый каламбур, под который хочется скакать и дурачиться. Этим, кстати, Даня и Николай занимаются в клипе. Видео построено на типичных американских комедиях, в которых герои внезапно меняются телами. Милохину надоедают бесконечные тусовки в тик-ток-хаусе. Он мечтает о взрослой серьезной жизни. Басков же наоборот — хочет развлекаться, как в юности, и не думать о светских раутах и корпоративах. Их желание осуществляется. Но оба вскоре начинают жалеть о произошедшем. В комментариях под видео зрители поздравили именинника с днем рождения и с премьерой. "С юмором и стильно!", "Молодцы", — написали пользователи. Это не первый фит Баскова и Милохина. Осенью прошлого года они представили трек "Дико тусим". Песня стала одной из самых популярных у российских слушателей в 2020-м, а клип на нее за год набрал 63 миллиона просмотров на YouTube.

https://ria.ru/20211204/music-1762081315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай басков, youtube, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, даня милохин