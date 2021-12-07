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https://ria.ru/20211207/swift-1762526059.html
Сенатор назвал отключение России от SWIFT невыгодным для Запада
Сенатор назвал отключение России от SWIFT невыгодным для Запада - РИА Новости, 07.12.2021
Сенатор назвал отключение России от SWIFT невыгодным для Запада
Западным странам невыгодно вводить жесткие экономические санкции против России, предусматривающие отключение Москвы от SWIFT и ограничение на обмен валюты,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:59
2021-12-07T12:39
россия
экономика
сша
владимир путин
джо байден
совет федерации рф
swift
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западным странам невыгодно вводить жесткие экономические санкции против России, предусматривающие отключение Москвы от SWIFT и ограничение на обмен валюты, поскольку все мы находимся в мировой экономике и рестрикции ударят по самим западным оппонентам, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины."Все это напоминает спектакль, в результате которого США специально нагнетают истерию, во многом это рассчитано на внутреннего пользователя, на усиление позиций Байдена", - сказал политик. Он выразил сомнения в связи с тем, что американцы и их партнеры решатся на столь кардинальные меры, поскольку это чревато "не только для экономики России, но и для мировой экономики, ударит по самим западным странам".По мнению Иконникова, надо спокойно и хладнокровно относиться к подобным заявлениям. Он напомнил, что страны имеют свои национальные аналоги SWIFT, в частности, Китай. Иконников не исключил, что у Центробанка России есть свои резервные возможности в случае негативного развития ситуации."Отключение России от международной банковской системы, ограничение на обмен валют негативно скажется на самих западных экономиках, поскольку они утратят доступ к ресурсам России", - сказал парламентарий. По его словам, трудно даже представить, насколько могут взлететь цены на нефть и газ на мировом рынке, если в отношении России будут введены санкции.С Иконниковым согласен и замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов. "Думаю, это маловероятно. Они хорошо умеют считать деньги и понимают, что в случае таких действий мы будем вынуждены найти другой способ финансовых операций и больше их услугами пользоваться не будем", - сказал политик РИА Новости.По мнению Абрамова, впоследствии "к нам присоединятся другие страны, и США с Европейским Союзом потеряют монополию на этом рынке".
https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762489135.html
https://ria.ru/20210626/swift-1738705491.html
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россия, экономика, сша, владимир путин, джо байден, совет федерации рф, swift
11:59 07.12.2021 (обновлено: 12:39 07.12.2021)
 
Сенатор назвал отключение России от SWIFT невыгодным для Запада

Сенатор Иконников: Западу самому невыгодно отключать Россию от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западным странам невыгодно вводить жесткие экономические санкции против России, предусматривающие отключение Москвы от SWIFT и ограничение на обмен валюты, поскольку все мы находимся в мировой экономике и рестрикции ударят по самим западным оппонентам, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.
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"Все это напоминает спектакль, в результате которого США специально нагнетают истерию, во многом это рассчитано на внутреннего пользователя, на усиление позиций Байдена", - сказал политик. Он выразил сомнения в связи с тем, что американцы и их партнеры решатся на столь кардинальные меры, поскольку это чревато "не только для экономики России, но и для мировой экономики, ударит по самим западным странам".
По мнению Иконникова, надо спокойно и хладнокровно относиться к подобным заявлениям. Он напомнил, что страны имеют свои национальные аналоги SWIFT, в частности, Китай. Иконников не исключил, что у Центробанка России есть свои резервные возможности в случае негативного развития ситуации.
"Отключение России от международной банковской системы, ограничение на обмен валют негативно скажется на самих западных экономиках, поскольку они утратят доступ к ресурсам России", - сказал парламентарий. По его словам, трудно даже представить, насколько могут взлететь цены на нефть и газ на мировом рынке, если в отношении России будут введены санкции.
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С Иконниковым согласен и замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов. "Думаю, это маловероятно. Они хорошо умеют считать деньги и понимают, что в случае таких действий мы будем вынуждены найти другой способ финансовых операций и больше их услугами пользоваться не будем", - сказал политик РИА Новости.
По мнению Абрамова, впоследствии "к нам присоединятся другие страны, и США с Европейским Союзом потеряют монополию на этом рынке".
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