https://ria.ru/20211207/sng-1762540464.html
Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил - РИА Новости, 07.12.2021
Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информации и координации взаимодействия между армиями стран Содружества, следует из... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:56
2021-12-07T12:56
2021-12-07T12:56
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информации и координации взаимодействия между армиями стран Содружества, следует из текста соглашения, опубликованного во вторник на портале правовой информации.Согласно документу, заключенному на неопределенный срок, соглашение вступило в силу для России с 28 ноября 2021 года, при этом оно остаётся открытым для вступления любого государства-участника СНГ. Помимо РФ, на сегодняшний день к нему присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Предполагается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информации между ВС стран-участниц соглашения, взаимодействие в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран Содружества.Координацию данной системы будет вести комитет начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ, председателем которого станет начальник Главного управления связи ВС РФ.Согласно документу, часть сил и средств объединенной системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов стран-участников соглашения.При этом участники соглашения обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы данной системы связи, третьим странам, а также использовать получаемые данные в ущерб другим членам данного договора.
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в мире, армения, белоруссия, снг, содружество , вооруженные силы рф, россия
Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информацией
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Страны СНГ
создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информации и координации взаимодействия между армиями стран Содружества, следует из текста соглашения, опубликованного во вторник на портале правовой информации.
Согласно документу, заключенному на неопределенный срок, соглашение вступило в силу для России
с 28 ноября 2021 года, при этом оно остаётся открытым для вступления любого государства-участника СНГ. Помимо РФ, на сегодняшний день к нему присоединились Армения
, Белоруссия
, Казахстан
, Киргизия
и Таджикистан
.
Предполагается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информации между ВС стран-участниц соглашения, взаимодействие в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран Содружества.
Координацию данной системы будет вести комитет начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ, председателем которого станет начальник Главного управления связи ВС РФ.
Согласно документу, часть сил и средств объединенной системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов стран-участников соглашения.
При этом участники соглашения обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы данной системы связи, третьим странам, а также использовать получаемые данные в ущерб другим членам данного договора.