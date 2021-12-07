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Какое поведение на Новый год обернется уголовкой?
Юрист предупредила россиян о штрафах на Новый год - РИА Новости, 07.12.2021
Какое поведение на Новый год обернется уголовкой?
Празднование Нового года может закончиться административной, а в тяжелых случаях даже уголовной ответственностью, если не соблюдать общественный порядок и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:24
2021-12-07T12:03
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Празднование Нового года может закончиться административной, а в тяжелых случаях даже уголовной ответственностью, если не соблюдать общественный порядок и технику безопасности. Об этом телеканалу 360 рассказала адвокат Майя Шевцова.Как пояснила эксперт, слишком громкие новогодние застолья подпадают под так называемый закон о тишине, условия которого различаются в регионах России. Так, в Подмосковье раздражающими звуками считаются шум от аудиоаппаратуры или строительной техники, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, ремонт и пиротехника. Если соседи посчитают вашу вечеринку слишком громкой, они вправе вызывать полицию, которая может назначить штраф от одной до двух тысяч рублей."Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников", — подчеркнула юрист.Помимо этого, можно получить административное или даже уголовное наказание за неправильное использование фейерверков. "Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров", — заявила эксперт.Если во время запуска новогоднего салюта кто-либо пострадал, административная ответственность (штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток) сразу сменяется уголовной (срок до семи лет).Шевцова также напомнила о рекомендациях в связи с пандемией коронавируса. Роспотребнадзор советует встречать праздники на открытых пространствах и не собираться компаниями более 50 человек. Даже в новогоднюю ночь точки общественного питания и развлечения перестанут работать за час до полуночи: нарушение этой нормы грозит учреждениям штрафом до 300 тысяч рублей, а гостям — до 30 тысяч.
https://ria.ru/20211207/alkogol-1762482530.html
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, россия
09:24 07.12.2021 (обновлено: 12:03 07.12.2021)
 
Юрист предупредила россиян о штрафах на Новый год

Адвокат Шевцова рассказала, как избежать штрафов за шум и фейерверки на Новый год

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Празднование Нового года может закончиться административной, а в тяжелых случаях даже уголовной ответственностью, если не соблюдать общественный порядок и технику безопасности. Об этом телеканалу 360 рассказала адвокат Майя Шевцова.
Как пояснила эксперт, слишком громкие новогодние застолья подпадают под так называемый закон о тишине, условия которого различаются в регионах России.
Так, в Подмосковье раздражающими звуками считаются шум от аудиоаппаратуры или строительной техники, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, ремонт и пиротехника. Если соседи посчитают вашу вечеринку слишком громкой, они вправе вызывать полицию, которая может назначить штраф от одной до двух тысяч рублей.
"Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников", — подчеркнула юрист.
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Помимо этого, можно получить административное или даже уголовное наказание за неправильное использование фейерверков.
"Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров", — заявила эксперт.
Если во время запуска новогоднего салюта кто-либо пострадал, административная ответственность (штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток) сразу сменяется уголовной (срок до семи лет).
Шевцова также напомнила о рекомендациях в связи с пандемией коронавируса. Роспотребнадзор советует встречать праздники на открытых пространствах и не собираться компаниями более 50 человек. Даже в новогоднюю ночь точки общественного питания и развлечения перестанут работать за час до полуночи: нарушение этой нормы грозит учреждениям штрафом до 300 тысяч рублей, а гостям — до 30 тысяч.
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