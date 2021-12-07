Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/nato-1762507202.html
Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании
Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании - РИА Новости, 07.12.2021
Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании
Отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России не выглядят хорошо, могли бы быть и лучше, сказал в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:32
2021-12-07T11:06
в мире
йенс столтенберг
рига
дания
владимир путин
нато
карстен сендергорд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762380600_0:23:600:361_1920x0_80_0_0_19cb55be05774ff0ba121f916d6e8b28.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России не выглядят хорошо, могли бы быть и лучше, сказал в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд."Не только отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России в общем не выглядят хорошо. Говоря откровенно, могли бы быть и лучше. Мы имеем, что имеем", - ответил дипломат на вопрос о том, как нынешний кризис НАТО-РФ сказывается на двухсторонних отношениях Дании и РФ.По его словам, "заявления, сделанные на заседании НАТО в Риге, были ясными".Посол также подчеркнул, что в 2022 году будет саммит, на котором будет представлена новая стратегическая концепция НАТО.Саммит глав МИД НАТО проходил в Риге 30 ноября и 1 декабря.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html
https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html
рига
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762380600_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_3e64ef9fa9b7044b5be2541258529e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, рига, дания, владимир путин, нато, карстен сендергорд, россия
10:32 07.12.2021 (обновлено: 11:06 07.12.2021)
 
Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании

Посол Дании Сендергорд заявил, что отношения России и НАТО могли бы быть лучше

© Фото : Министерство иностранных дел ДанииПосол Дании в России Карстен Сендергорд
Посол Дании в России Карстен Сендергорд - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Министерство иностранных дел Дании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России не выглядят хорошо, могли бы быть и лучше, сказал в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Не только отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России в общем не выглядят хорошо. Говоря откровенно, могли бы быть и лучше. Мы имеем, что имеем", - ответил дипломат на вопрос о том, как нынешний кризис НАТО-РФ сказывается на двухсторонних отношениях Дании и РФ.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 19:51
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам России
По его словам, "заявления, сделанные на заседании НАТО в Риге, были ясными".
"Да, в двухсторонних отношениях есть проблемы, есть константы, о которых мы не должны забывать и над которыми должны работать", - отметил Сендергорд.
Посол также подчеркнул, что в 2022 году будет саммит, на котором будет представлена новая стратегическая концепция НАТО.
"Очевидно, что Россия будет частью этой концепции. Пока идет осмысление", - добавил дипломат.
Саммит глав МИД НАТО проходил в Риге 30 ноября и 1 декабря.
Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Читайте полный текст интервью >>
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 16:15
В США раскрыли два направления удара НАТО по России
 
В миреЙенс СтолтенбергРигаДанияВладимир ПутинНАТОКарстен СендергордРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
Лента новостейМолния
В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии