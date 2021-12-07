https://ria.ru/20211207/nato-1762507202.html

Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании

Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании - РИА Новости, 07.12.2021

Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании

Отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России не выглядят хорошо, могли бы быть и лучше, сказал в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:32

2021-12-07T10:32

2021-12-07T11:06

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России не выглядят хорошо, могли бы быть и лучше, сказал в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд."Не только отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России в общем не выглядят хорошо. Говоря откровенно, могли бы быть и лучше. Мы имеем, что имеем", - ответил дипломат на вопрос о том, как нынешний кризис НАТО-РФ сказывается на двухсторонних отношениях Дании и РФ.По его словам, "заявления, сделанные на заседании НАТО в Риге, были ясными".Посол также подчеркнул, что в 2022 году будет саммит, на котором будет представлена новая стратегическая концепция НАТО.Саммит глав МИД НАТО проходил в Риге 30 ноября и 1 декабря.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

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в мире, йенс столтенберг, рига, дания, владимир путин, нато, карстен сендергорд, россия