10:32 07.12.2021 (обновлено: 11:06 07.12.2021)
Отношения России и НАТО могли бы быть лучше, заявил посол Дании
Посол Дании Сендергорд заявил, что отношения России и НАТО могли бы быть лучше
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России не выглядят хорошо, могли бы быть и лучше, сказал в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Не только отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России в общем не выглядят хорошо. Говоря откровенно, могли бы быть и лучше. Мы имеем, что имеем", - ответил дипломат на вопрос о том, как нынешний кризис НАТО-РФ сказывается на двухсторонних отношениях Дании и РФ.
По его словам, "заявления, сделанные на заседании НАТО в Риге, были ясными".
"Да, в двухсторонних отношениях есть проблемы, есть константы, о которых мы не должны забывать и над которыми должны работать", - отметил Сендергорд.
Посол также подчеркнул, что в 2022 году будет саммит, на котором будет представлена новая стратегическая концепция НАТО.
"Очевидно, что Россия будет частью этой концепции. Пока идет осмысление", - добавил дипломат.
Саммит глав МИД НАТО проходил в Риге 30 ноября и 1 декабря.
Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
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