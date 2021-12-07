https://ria.ru/20211207/sendergord-1762378693.html

Карстен Сендергорд: химоружие в Балтике – не риск для "Северного потока 2"

Карстен Сендергорд: химоружие в Балтике – не риск для "Северного потока 2" - РИА Новости, 07.12.2021

Карстен Сендергорд: химоружие в Балтике – не риск для "Северного потока 2"

Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал винтервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву, представляет ли затопленное у берегов Дании... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:00

2021-12-07T11:00

2021-12-07T11:00

интервью

дания

евросоюз

северный поток — 2

карстен сендергорд

россия

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Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал винтервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву, представляет ли затопленное у берегов Дании химическое оружие какие-нибудь риски для газопровода "Северный поток 2", каковы перспективы взаимного признания Евросоюзом и Россией вакцин от коронавируса, а также о том, насколько российские ответные санкции повлияли на датскую экономику.– Господин посол, если одобренные Европейским агентством лекарственных средств вакцины окажутся неэффективными против нового штамма коронавируса "омикрон", Дания изменит свою позицию по российской вакцине "Спутник V"?– Мы следуем правилам ЕС, мы применяем их. Согласно процедурам, ЕМА должна одобрить (вакцину – ред.) и так далее. Есть два аспекта этой проблемы: взаимное признание вакцин друг друга и, конечно же, вопрос взаимной продажи продукта, "Спутника V", в Европе и европейских вакцин в России, если быть более точным. На уровне специалистов идут переговоры, в какой-то момент будет достигнуто соглашение, и тогда будет видно.– Повлияет ли распространение "омикрона" на перспективы открытия границ и возобновления выдачи виз между странами ЕС и Россией?– Пока я не видел ничего, что бы на это намекало. Каждая страна, Россия, ЕС, мы следим за ситуацией. Я не сравнивал с нашим списком, но вы приостановили авиасообщение с некоторыми африканскими странами. В какой-то момент политическое решение будет принято.– Означает ли появление нового штамма, что в следующем году возобновления турпотока не стоит ожидать?– Сложно сказать. Зависит от того, куда и откуда идут турпотоки. Могут быть какие-то ограничения, я не знаю, но с другой стороны – рынок. Чего люди хотят – это их решение.– Как вы считаете, будет ли распространяться новый штамм, вызовет ли это более строгие ограничения?– Тут два аспекта. Будет ли он распространяться? Наверняка. Какое это окажет влияние и окажет ли? К примеру, мы в Дании ввели ограничения, потом их ослабили. Сделали это в основном из-за того, что у нас очень высокий процент вакцинированного населения. Ключевой фактор того, как датские власти смотрят на эту проблему, – это уровень госпитализаций и смертность, поэтому для нас не так важен уровень заражений. Главное, чтобы система здравоохранения не была перегружена и была способна справляться с обычными заболеваниями, параллельно справляясь со случаями коронавируса.– Несколько месяцев назад можно было увидеть заголовки "Дания – первая страна в ЕС, победившая коронавирус", однако, согласно последним статистическим данным, ситуация, к сожалению, изменилась.– Растет уровень заражений, но число госпитализаций не критично для системы здравоохранения. Это главный показатель.– Как нынешний кризис НАТО–РФ сказывается на двухсторонних отношениях наших стран?– Не только отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России в общем не выглядят хорошо. Говоря откровенно, могли бы быть и лучше. Мы имеем, что имеем. Будем смотреть, что можно сделать в будущем для того, чтобы не стало еще хуже. Есть определенные вещи, которые действительно вызывают озабоченность, нет никакого смысла это скрывать. Заявления, сделанные на заседании НАТО в Риге, были ясными. Да, в двухсторонних отношениях есть проблемы, есть константы, о которых мы не должны забывать и над которыми должны работать. Есть также проблемы, по поводу которых разумнее всего делать все в наших силах для диалога. К примеру, климат. Мы здесь в одной лодке. У нас есть свои задачи, у вас – ваши. Президент РФ заявил о том, что к 2060 году Россия достигнет углеродной нейтральности. Для того, чтобы этого достичь, требуется не только сотрудничество. Требуются также большие вложения, технологии и так далее.– Вы упомянули заявление Путина про углеродную нейтральность, как Дания к нему отнеслась?– Позитивно. Очевидно, что проблема заключается в том, что у нас более амбициозные задачи. Это незавершенный процесс, на котором скажется не только политика, но и развитие технологий. У вас в России есть компании, которые используют водород для энергии, это похвально. Где мы будем через пять лет? Новые технологии… Все двигается вперед. Это (сокращение вредных выбросов в атмосферу – ред.) – движущаяся цель. Есть смыл это обсуждать, обмениваться мнениями, есть смысл в сотрудничестве компаний и так далее. И постепенно, работая над нашими задачами, мы приблизимся к их решению.– Может ли Дания взять на себя роль представителя НАТО после закрытия в РФ военной миссии и информбюро альянса?– Пока слишком рано обсуждать то, как НАТО ответит на это. Сейчас, пока мы говорим, в Риге проходит заседание. В следующем году будет саммит, на котором будет представлена новая стратегическая концепция. Очевидно, что Россия будет частью этой концепции. Пока идет осмысление.– Можете ли вы рассказать о готовящихся визитах высокопоставленных чиновников в РФ?– Да, две недели назад в Копенгагене состоялись консультации, на которых присутствовала российская делегация. Мы ожидаем консультации на высоком уровне – имею в виду уровень заместителя министра – в первой половине следующего года. Наш посол по делам климата, который должен был приехать в декабре, вероятно, прилетит в самом начале следующего года. В октябре прошлого года приезжал наш министр иностранных дел, но пандемия снизила интенсивность визитов.– Давайте поговорим про остров Борнхольм, рядом с которым до сих пор находятся запасы химического оружия. Что Дания делает с этой ситуацией?– Мы знаем, что оно там. Мы знаем это уже на протяжении очень многих лет. Наш подход заключается в следующем – не трогать это. Когда решалось, где прокладывать "Северный поток 2", все хорошо знали и понимали, что нужно избегать этого места. Это не политическая проблема.– Есть ли планы по попытке нейтрализации этих запасов?– Нет.– Почему?– Я не специалист, но, вероятно, лучший способ – это дать природе медленно это все разложить.– Вы упомянули "Северный поток 2", который проложен рядом с местом захоронения химического оружия. Есть ли какие-то риски для эксплуатации трубопровода?– Нет. Я уверен, что компания и власти сделали все возможное, чтобы избежать этого места. Они не рисковали в этом отношении, они сделали свое "домашнее задание".– Возможно ли сотрудничество России и Дании по проблеме пиратства в Западной Африке?– Судя по прессе, мы там довольно активны в последнее время, но я не слышал, чтобы этот вопрос стоял на повестке дня наших двухсторонних отношений. К сожалению, пиратство всегда было проблемой.– Данию называют "молочной фермой Европы". Рынок РФ из-за санкций закрыт для Дании. Каковы ваши экономические потери от этого?– Да, вы ввели контрсанкции, которые затронули нашу молочную продукцию. Это ваше решение. В результате рынок приспособился. Мы экспортируем домашний скот. Многие фермы в России управляются датскими компаниями, они хорошо работают, эффективно. В Воронежской области есть такие крупные фермы. Теперь вместо импорта еды, она производится здесь на датском оборудовании.– Надеетесь ли вы, что ограничения будут сняты?– Надежда – это не политика. Надежда – это не стратегия. Мы будем смотреть по ситуации. У вас есть ваша санкционная политика, а у нас – своя. Я буду удивлен, если положение дел скоро изменится. Это вам решать.– Не было бы Дании выгодно снятие ограничений?– Экспорт молочных товаров Дании улучшится. Но вопрос тогда в том, как это снятие скажется на тех компаниях, которые уже перенесли производство в РФ.

https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761737567.html

https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761764488.html

https://ria.ru/20211203/gensek-1762129385.html

https://ria.ru/20211123/energoperekhod-1760335808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, дания, евросоюз, северный поток — 2, карстен сендергорд, россия