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Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики
Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики - РИА Новости, 07.12.2021
Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики
Накопленной воды в крымских водохранилищах достаточно для обеспечения бытовых нужд населения благодаря погодным условиям и предпринятым мерам по водообеспечению РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:07
2021-12-07T12:07
общество
москва
марат хуснуллин
сергей аксенов (политик)
азовское море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Накопленной воды в крымских водохранилищах достаточно для обеспечения бытовых нужд населения благодаря погодным условиям и предпринятым мерам по водообеспечению районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В рамках мер по предотвращению засухи будут простроены два накопительных водохранилища – в Симферополе и Алуште, в Ялте будет построена опреснительная установка. Плюс нам помогает погода – для бытовых нужд вода точно будет. Что касается воды под Азовским морем – давайте ждать официального заключения", - сказал Аксенов журналистам.По данным крымского гидрометцентра, в текущем году водохранилища полуострова к началу зимы накопили в три раза больше воды, порядка 106 миллионов кубометров, чем на эту же дату в 2020 году.Пробы найденной под Азовским морем воды показали, что она пресная и пригодна для питья, ее объемы уточняются, сообщил в ноябре вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее он сообщал, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.
https://ria.ru/20211202/voda-1761745689.html
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азовское море
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общество, москва, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), азовское море, россия
12:07 07.12.2021
 
Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики

Глава Крыма Аксенов заявил, что полуостров полностью обеспечен водой для бытовых нужд

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Накопленной воды в крымских водохранилищах достаточно для обеспечения бытовых нужд населения благодаря погодным условиям и предпринятым мерам по водообеспечению районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В рамках мер по предотвращению засухи будут простроены два накопительных водохранилища – в Симферополе и Алуште, в Ялте будет построена опреснительная установка. Плюс нам помогает погода – для бытовых нужд вода точно будет. Что касается воды под Азовским морем – давайте ждать официального заключения", - сказал Аксенов журналистам.
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 07:11
Водохранилища Крыма накопили втрое больше воды, чем в 2020 году
По данным крымского гидрометцентра, в текущем году водохранилища полуострова к началу зимы накопили в три раза больше воды, порядка 106 миллионов кубометров, чем на эту же дату в 2020 году.
Пробы найденной под Азовским морем воды показали, что она пресная и пригодна для питья, ее объемы уточняются, сообщил в ноябре вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее он сообщал, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 03:06
В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
 
ОбществоМоскваМарат ХуснуллинСергей Аксенов (политик)Азовское мореРоссия
 
 
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