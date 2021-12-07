https://ria.ru/20211207/krym-1762528636.html

Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики

Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики - РИА Новости, 07.12.2021

Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики

Накопленной воды в крымских водохранилищах достаточно для обеспечения бытовых нужд населения благодаря погодным условиям и предпринятым мерам по водообеспечению РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:07

2021-12-07T12:07

2021-12-07T12:07

общество

москва

марат хуснуллин

сергей аксенов (политик)

азовское море

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Накопленной воды в крымских водохранилищах достаточно для обеспечения бытовых нужд населения благодаря погодным условиям и предпринятым мерам по водообеспечению районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В рамках мер по предотвращению засухи будут простроены два накопительных водохранилища – в Симферополе и Алуште, в Ялте будет построена опреснительная установка. Плюс нам помогает погода – для бытовых нужд вода точно будет. Что касается воды под Азовским морем – давайте ждать официального заключения", - сказал Аксенов журналистам.По данным крымского гидрометцентра, в текущем году водохранилища полуострова к началу зимы накопили в три раза больше воды, порядка 106 миллионов кубометров, чем на эту же дату в 2020 году.Пробы найденной под Азовским морем воды показали, что она пресная и пригодна для питья, ее объемы уточняются, сообщил в ноябре вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее он сообщал, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.

https://ria.ru/20211202/voda-1761745689.html

https://ria.ru/20211124/voda-1760449317.html

москва

азовское море

россия

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общество, москва, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), азовское море, россия