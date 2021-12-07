Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд, заявил глава республики
Глава Крыма Аксенов заявил, что полуостров полностью обеспечен водой для бытовых нужд
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Накопленной воды в крымских водохранилищах достаточно для обеспечения бытовых нужд населения благодаря погодным условиям и предпринятым мерам по водообеспечению районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В рамках мер по предотвращению засухи будут простроены два накопительных водохранилища – в Симферополе и Алуште, в Ялте будет построена опреснительная установка. Плюс нам помогает погода – для бытовых нужд вода точно будет. Что касается воды под Азовским морем – давайте ждать официального заключения", - сказал Аксенов журналистам.
2 декабря, 07:11Водохранилища Крыма накопили втрое больше воды, чем в 2020 году
По данным крымского гидрометцентра, в текущем году водохранилища полуострова к началу зимы накопили в три раза больше воды, порядка 106 миллионов кубометров, чем на эту же дату в 2020 году.
Пробы найденной под Азовским морем воды показали, что она пресная и пригодна для питья, ее объемы уточняются, сообщил в ноябре вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее он сообщал, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве.
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