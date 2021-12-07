https://ria.ru/20211207/klip-1762513390.html

Новый клип Баскова и Милохина за сутки набрал полтора миллиона просмотров

Новый клип Баскова и Милохина за сутки набрал полтора миллиона просмотров - РИА Новости, 07.12.2021

Новый клип Баскова и Милохина за сутки набрал полтора миллиона просмотров

Клип певца Николая Баскова и блогера Дани Милохина на их новый совместный трек "Дико влюблены" за первые сутки с момента релиза на YouTube набрал полтора... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:51

2021-12-07T12:51

2021-12-07T12:51

культура

николай басков

youtube

новости культуры

музыка

даня милохин

филипп киркоров

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клип певца Николая Баскова и блогера Дани Милохина на их новый совместный трек "Дико влюблены" за первые сутки с момента релиза на YouTube набрал полтора миллиона просмотров В ролике исполнители, которые мечтают о другой жизни, меняются местами. Теперь Милохин становится занятым и серьезным Басковым, а оперный певец "переезжает" в тик-ток-хаус, где круглосуточно развлекаются и записывают смешные видео блогеры. Но оба героя вскоре начинают жалеть о произошедшем.Клип снял режиссер Тарас Голубков, который ранее работал с Кузьмой Скрябиным (музыканта не стало в 2015 году), Артемом Пивоваровым, Monatik, Zivert, Филиппом Киркоровым и другими артистами. И хотя сейчас на YouTube нельзя увидеть дизлайки, видео получило положительные оценки. У него сейчас более 20 тысяч лайков и тысячи комментариев, в основном, со словами: "Молодцы", "Отличная работа". "Дико влюблены" — не первое сотрудничество Дани Милохина и Николая Баскова. Осенью прошлого года они представили трек "Дико тусим". Песня стала одной из самых популярных у российских слушателей в 2020-м, а клип на нее за год набрал 63 миллиона просмотров на YouTube.

https://ria.ru/20211002/zivert-1752739298.html

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николай басков, youtube, новости культуры, музыка, даня милохин, филипп киркоров