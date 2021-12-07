В ООН призвали Ереван не допустить расовую ненависть против азербайджанцев
Суд ООН в Гааге призвал Ереван не допустить расовую ненависть против азербайджанцев
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
"Армения, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и подстрекательство к расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и лиц на ее территории, в отношении азербайджанцев", - сказала судья, оглашая решение по иску Баку в отношении Еревана по обвинению в нарушении Арменией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Кроме того, суд призвал обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к ухудшению ситуации.
Трансляция заседания велась на сайте суда.
Армения 16 сентября обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". Ереван в своем иске потребовал "привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации для предотвращения будущего ущерба и возмещения ущерба, который уже был причинен". В октябре представитель Армении призвал Международный суд ООН в Гааге, рассматривающий иск Еревана против Баку, принять временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана для защиты прав армян, которые подверглись расовой дискриминации. О каких именно мерах шла речь, озвучено не было.
Спустя неделю после подачи иска Арменией Азербайджан подал встречную жалобу. Баку в своем иске также обвинил Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, Баку упомянул в иске конфликт вокруг Нагорного Карабаха, обострившийся осенью прошлого года. В жалобе утверждается, что политика Армении и проведение ею "этнической чистки" и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушают их права и свободы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.