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Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский
Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский - РИА Новости, 06.12.2021
Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский за текущий год выполнил только три обещания из тридцати, содержавшихся в его предвыборной программе, всего он полностью или РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:02
2021-12-06T15:58
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
комитет избирателей украины
ситуация на украине
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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за текущий год выполнил только три обещания из тридцати, содержавшихся в его предвыборной программе, всего он полностью или частично выполнил девять обещаний, сообщила в понедельник пресс-служба организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ)."Комитет избирателей проанализировал темпы выполнения предвыборной программы Зеленского в 2021 году. По данным КИУ, за год В. Зеленский выполнил всего три обещания по предвыборной программе", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Зеленский, подписав закон о создании Бюро экономической безопасности, выполнил обещание о том, что Служба безопасности Украины не будет заниматься экономическими преступлениями. Также он выполнил обещание о введении одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса. Кроме того, был принят закон о всеукраинском референдуме, что также обещал Зеленский."Всего в программе В. Зеленского 30 обещаний, из которых на сегодняшний день полностью или частично выполнено девять обещаний… Несмотря на выполнение части обещаний, 2/3 избирательной программы до сих пор не реализовано", — отметили в комитете избирателей.В частности, не выполнены обещания о переходе на обеспечение потребностей страны за счет собственных энергетических ресурсов, о голосовании на выборах с помощью сети Интернет, о лишении мандата за депутатские прогулы, об обеспечении устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, о существенном повышении заработной платы для учителей и врачей и другие. В комитете отметили, что если выполнять по 3-4 обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится еще 5-7 лет, чтобы довести программу до конца.
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, комитет избирателей украины, ситуация на украине
15:02 06.12.2021 (обновлено: 15:58 06.12.2021)
 
Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский

Комитет избирателей: президент Украины Зеленский выполнил три предвыборных обещания из 30

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за текущий год выполнил только три обещания из тридцати, содержавшихся в его предвыборной программе, всего он полностью или частично выполнил девять обещаний, сообщила в понедельник пресс-служба организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ).
"Комитет избирателей проанализировал темпы выполнения предвыборной программы Зеленского в 2021 году. По данным КИУ, за год В. Зеленский выполнил всего три обещания по предвыборной программе", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский, подписав закон о создании Бюро экономической безопасности, выполнил обещание о том, что Служба безопасности Украины не будет заниматься экономическими преступлениями. Также он выполнил обещание о введении одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса. Кроме того, был принят закон о всеукраинском референдуме, что также обещал Зеленский.
"Всего в программе В. Зеленского 30 обещаний, из которых на сегодняшний день полностью или частично выполнено девять обещаний… Несмотря на выполнение части обещаний, 2/3 избирательной программы до сих пор не реализовано", — отметили в комитете избирателей.
В частности, не выполнены обещания о переходе на обеспечение потребностей страны за счет собственных энергетических ресурсов, о голосовании на выборах с помощью сети Интернет, о лишении мандата за депутатские прогулы, об обеспечении устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, о существенном повышении заработной платы для учителей и врачей и другие. В комитете отметили, что если выполнять по 3-4 обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится еще 5-7 лет, чтобы довести программу до конца.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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