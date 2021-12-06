https://ria.ru/20211206/zelenskiy-1762395005.html

Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский

Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский - РИА Новости, 06.12.2021

Комитет избирателей Украины посчитал, сколько обещаний выполнил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский за текущий год выполнил только три обещания из тридцати, содержавшихся в его предвыборной программе, всего он полностью или РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:02

2021-12-06T15:02

2021-12-06T15:58

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

комитет избирателей украины

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8b9b577ca61facfb88741ebc4f9cd82.jpg

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за текущий год выполнил только три обещания из тридцати, содержавшихся в его предвыборной программе, всего он полностью или частично выполнил девять обещаний, сообщила в понедельник пресс-служба организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ)."Комитет избирателей проанализировал темпы выполнения предвыборной программы Зеленского в 2021 году. По данным КИУ, за год В. Зеленский выполнил всего три обещания по предвыборной программе", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Зеленский, подписав закон о создании Бюро экономической безопасности, выполнил обещание о том, что Служба безопасности Украины не будет заниматься экономическими преступлениями. Также он выполнил обещание о введении одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса. Кроме того, был принят закон о всеукраинском референдуме, что также обещал Зеленский."Всего в программе В. Зеленского 30 обещаний, из которых на сегодняшний день полностью или частично выполнено девять обещаний… Несмотря на выполнение части обещаний, 2/3 избирательной программы до сих пор не реализовано", — отметили в комитете избирателей.В частности, не выполнены обещания о переходе на обеспечение потребностей страны за счет собственных энергетических ресурсов, о голосовании на выборах с помощью сети Интернет, о лишении мандата за депутатские прогулы, об обеспечении устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, о существенном повышении заработной платы для учителей и врачей и другие. В комитете отметили, что если выполнять по 3-4 обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится еще 5-7 лет, чтобы довести программу до конца.

https://ria.ru/20211206/krym-1762390072.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, комитет избирателей украины, ситуация на украине