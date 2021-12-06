15:15 06.12.2021 (обновлено: 15:25 06.12.2021)
В Москву в понедельник прилетит самолет с россиянами из ЮАР
В Москву в понедельник прилетит самолет с россиянами, покинувшими ЮАР в пятницу
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами, покинувшими ЮАР в пятницу, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эфиопии.
Ранее в пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву.
"Да, (еще один борт вылетит сегодня), но там небольшая группа людей, так как сегодня нет рейса из Кейптауна в Аддис-Абебу", - заявили в посольстве.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.