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Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди
Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди - РИА Новости, 06.12.2021
Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:53
2021-12-06T15:49
в мире
индия
бразилиа
владимир путин
брикс
нарендра моди
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.Это будет их первая личная встреча после общения на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка российского президента в этом году. Она состоится на фоне выявления в мире варианта коронавируса "омикрон", что привело к новым ограничительным мерам во всех странах. На прошлой неделе Индия сообщила о двух случаях заражения этим штаммом, сегодня первых пациентов зарегистрировали и в России.Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений, поскольку это партнерство, как ранее заявил российский лидер, приносит взаимную выгоду обеим странам. В частности, в повестке есть тема энергетики, планируется подписание корпоративных документов по линии "Роснефти".Ранее сегодня завершились двусторонние переговоры в формате "2+2", в которых приняли участие главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар, а также руководители Минобороны Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о сотрудничестве в военной отрасли.
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в мире, индия, бразилиа, владимир путин, брикс, нарендра моди, россия
14:53 06.12.2021 (обновлено: 15:49 06.12.2021)
 
Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди

Президент Путин прилетел в Индию на переговоры с премьером Моди

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / POOL
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Это будет их первая личная встреча после общения на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка российского президента в этом году.
Она состоится на фоне выявления в мире варианта коронавируса "омикрон", что привело к новым ограничительным мерам во всех странах. На прошлой неделе Индия сообщила о двух случаях заражения этим штаммом, сегодня первых пациентов зарегистрировали и в России.
Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений, поскольку это партнерство, как ранее заявил российский лидер, приносит взаимную выгоду обеим странам. В частности, в повестке есть тема энергетики, планируется подписание корпоративных документов по линии "Роснефти".
Ранее сегодня завершились двусторонние переговоры в формате "2+2", в которых приняли участие главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар, а также руководители Минобороны Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о сотрудничестве в военной отрасли.
Премьер-министр Индии Нарасимха Рао и президент России Борис Ельцин после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
00:26
Межгосударственные отношения России и Индии
 
В миреИндияБразилиаВладимир ПутинБРИКСНарендра МодиРоссия
 
 
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