https://ria.ru/20211206/putin-1762392548.html

Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди

Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди - РИА Новости, 06.12.2021

Путин прилетел в Индию на переговоры с Моди

Владимир Путин прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:53

2021-12-06T14:53

2021-12-06T15:49

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл с визитом в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.Это будет их первая личная встреча после общения на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка российского президента в этом году. Она состоится на фоне выявления в мире варианта коронавируса "омикрон", что привело к новым ограничительным мерам во всех странах. На прошлой неделе Индия сообщила о двух случаях заражения этим штаммом, сегодня первых пациентов зарегистрировали и в России.Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений, поскольку это партнерство, как ранее заявил российский лидер, приносит взаимную выгоду обеим странам. В частности, в повестке есть тема энергетики, планируется подписание корпоративных документов по линии "Роснефти".Ранее сегодня завершились двусторонние переговоры в формате "2+2", в которых приняли участие главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар, а также руководители Минобороны Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о сотрудничестве в военной отрасли.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

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в мире, индия, бразилиа, владимир путин, брикс, нарендра моди, россия