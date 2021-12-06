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Наука
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
В России обнаружен штамм "омикрон". Ждать ли подъем волны COVID-19
В России обнаружен штамм "омикрон". Ждать ли подъем волны COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
В России обнаружен штамм "омикрон". Ждать ли подъем волны COVID-19
У двоих россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили "омикрон", сообщает Роспотребнадзор. Новый вариант коронавируса с многочисленными мутациями в самом значимом... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:56
2021-12-06T22:35
наука
здоровье
биология
генетика
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У двоих россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили "омикрон", сообщает Роспотребнадзор. Новый вариант коронавируса с многочисленными мутациями в самом значимом участке генома обнаружили в конце ноября в странах Южной Африки. Он быстро распространяется и, полагают эксперты, способен породить очередную волну пандемии.Как "омикрон" попал в РоссиюВ пятницу, 4 декабря, в Домодедово приземлился самолет с 170 россиянами на борту, вывезенными из ЮАР и Намибии. Из-за вспышки COVID-19, вызванной "омикроном", авиасообщение с этим регионом прервали. Все прибывшие отправились на двухнедельный карантин в обсерватор в Сергиевом Посаде.У троих пассажиров — кашель, температура, боль в горле. Среди них писательница Юлия Демина из Ярославля. Как сообщает RT, ПЦР у нее положительный. Врачи сказали, что это "омикрон". Ее и еще одну семейную пару перевезли в другой обсерватор, в поселке Запрудня на юге Московской области.В понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил, что у двоих прилетевших из ЮАР россиян "омикрон". Всего положительных тестов пока десять.Таким образом, Россия попала в список из 38 стран с этим гипермутантом. В данный момент в мире доминирует дельта-штамм, утверждают в ВОЗ. Однако ситуация может быстро измениться.Где и как распространяется "омикрон"О новом варианте коронавируса сообщили 24 ноября ученые из ЮАР, выборочно расшифровывавшие геномы возбудителей COVID-19 в округе Цване столичной провинции Гаутенг. Там среди студентов Университета Претории произошла вспышка инфекции, и нужно было выяснить, в чем причина.Сразу обратили внимание на огромное число мутаций у изолята по сравнению с исходным уханьским штаммом — 53. Из них 30 в спайк-белке, что вызывало большое беспокойство. Это могло означать, что вирус стал более заразным.Геном опубликовали в открытой базе GISAID, ВОЗ включила его в список вызывающих озабоченность штаммов (здесь и далее этот термин означает "вариант"). Ему присвоили собственный идентификатор — B.1.1.52, а позже название линии — "омикрон".До сих пор все известные заражения "омикроном" за пределами Южной Африки — завозные. Причем в некоторых странах он вызвал вспышки в результате событий суперраспространения, что косвенно свидетельствует о его большей заразности и умении обходить приобретенный иммунитет, в том числе вакцинный. Так, в столице Норвегии Осло после корпоративной вечеринки компании Scatec из 120 гостей заболели более ста, в том числе посетители бара, расположенного этажом ниже. У 13-ти подтвердился "омикрон": на корпоративе были сотрудники, вернувшиеся из ЮАР.В Дании, в Виборге, новым вариантом патогена после вечеринки для старшеклассников заразились 53 человека. Всего в королевстве 183 инфицированных "омикроном".В США он уже в нескольких штатах, причем многие заболевшие участвовали в конференции любителей аниме в конце ноября в Нью-Йорке. Первым вирус выявили у побывавшего там жителя Миннесоты, теперь тестируют все 53 тысячи человек.В Великобритании число инфицированных "омикроном" удваивается каждые три дня. Возможно, дело в большом количестве ПЦР-тестов, отмечает генетик Дмитрий Прусс. "Но в первом приближении это может означать, что и более высокий уровень вакцинации и ревакцинации в Британии не может затормозить "омикрон", — указал эксперт в фейсбуке.Все эти вспышки происходят в странах, где привито большинство населения, на ковид-фри мероприятиях. Сообщают о легких симптомах, которые быстро проходят. Это послужило основанием для разговоров о том, что "омикрон" эволюционировал в сторону меньшей патогенности, стал безвреден. Однако эксперты не спешат с выводами и ждут данные из ЮАР, где вакцинирована всего четверть населения.Новая волна в ЮАР и происхождение омикрон-штаммаСамые острые вопросы сейчас: насколько серьезное заболевание вызывает "омикрон", опаснее ли он других вариантов, в частности "дельты". Первые данные об этом публикует Южноафриканский медицинский исследовательский совет.За две недели — с 14 по 29 ноября — в клинике Стива Бико в центре округа Цване наблюдали 166 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Причем, подчеркивают авторы отчета, у большинства инфекцию выявили попутно: в больницу они попали из-за других недугов. Ковидная пневмония возникла у девятерых (все не вакцинированы), только один оказался в реанимации (вакцинирован, но у него хроническая обструктивная болезнь легких), еще четверым потребовалось интенсивное лечение. Десять человек умерли, однако неясно, связано ли это с ковидом.Ученые перечисляют ключевые индикаторы опасности болезни: смертность, число нуждающихся в кислородной поддержке, реанимации, длительность госпитализации. По этим критериям пока ситуация выглядит неплохо, но медики советуют не слишком обольщаться. "Профиль пациентов может резко измениться по мере поступления данных в следующие две недели. Тогда и сделаем более точные выводы", — констатируют они.Аналитик Александр Драган указывает на многочисленные нестыковки в отчете из одного-единственного госпиталя, которые не позволяют делать оптимистичные выводы. Однако кое-что из него можно извлечь. "Есть бессимптомные носители. "Омикрон" протекает в разных формах: от легкой до тяжелой. Люди не умирают и не утяжеляются сразу. В то же время это вовсе не безобидная простуда", — рассуждает эксперт.Подъем четвертой волны COVID-19 в ЮАР связывают именно с "омикроном". Эпицентр — в округе Цване. Заболеваемость там в последние недели растет по экспоненте.Ученые пока не берутся давать прогнозы. Если "омикрон" вытеснит "дельту", это хорошо, поделился мнением в фейсбуке генетик Алексей Кондрашов. В таком случае, по его словам: "Первое. И против "омикрона" нынешние вакцины должны неплохо работать. Второе. Видообразования вируса пока не произошло". Худший сценарий — если появится несколько разновидностей возбудителей ковида. "Против каждого надо отдельно прививаться, и каждый независимо эволюционирует куда-нибудь", — поясняет специалист.Весьма обстоятельный анализ представили (в виде препринта) 5 декабря биоинформатики из ЮАР, открывшие "омикрон". Они исследовали изменения в спайк-белке и обнаружили три кластера мутаций, включающие 13 аминокислот из очень консервативных участков. В подсемействе коронавирусов, к которому принадлежит SARS-CoV-2, раньше их не было. По мнению ученых, эти мутации неслучайны, они позволяют вирусу быстрее распространяться и обходить вируснейтрализующие антитела, сформированные инфекцией. Так вирус адаптировался. Однако где и как он возник, неизвестно. Есть три гипотезы. Возможно, его просто пропустили, потому что с мая по сентябрь в Южной Африке мало тестировали. Или он эволюционировал в хронически больном ковидом человеке или группе людей. Такое не исключено, в частности, у пациентов с ослабленной иммунной системой. Третий путь — обратный перескок от каких-то животных. Они заразились от человека в пандемию, вирус в них мутировал и снова вернулся к человеку.
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здоровье, биология, генетика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
20:56 06.12.2021 (обновлено: 22:35 06.12.2021)
 

В России обнаружен штамм "омикрон". Ждать ли подъем волны COVID-19

© REUTERS / Jeenah MoonМобильный пункт тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Мобильный пункт тестирования на коронавирус в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Jeenah Moon
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У двоих россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили "омикрон", сообщает Роспотребнадзор. Новый вариант коронавируса с многочисленными мутациями в самом значимом участке генома обнаружили в конце ноября в странах Южной Африки. Он быстро распространяется и, полагают эксперты, способен породить очередную волну пандемии.

Как "омикрон" попал в Россию

В пятницу, 4 декабря, в Домодедово приземлился самолет с 170 россиянами на борту, вывезенными из ЮАР и Намибии. Из-за вспышки COVID-19, вызванной "омикроном", авиасообщение с этим регионом прервали. Все прибывшие отправились на двухнедельный карантин в обсерватор в Сергиевом Посаде.
У троих пассажиров — кашель, температура, боль в горле. Среди них писательница Юлия Демина из Ярославля. Как сообщает RT, ПЦР у нее положительный. Врачи сказали, что это "омикрон". Ее и еще одну семейную пару перевезли в другой обсерватор, в поселке Запрудня на юге Московской области.
В понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил, что у двоих прилетевших из ЮАР россиян "омикрон". Всего положительных тестов пока десять.
Таким образом, Россия попала в список из 38 стран с этим гипермутантом. В данный момент в мире доминирует дельта-штамм, утверждают в ВОЗ. Однако ситуация может быстро измениться.

Где и как распространяется "омикрон"

О новом варианте коронавируса сообщили 24 ноября ученые из ЮАР, выборочно расшифровывавшие геномы возбудителей COVID-19 в округе Цване столичной провинции Гаутенг. Там среди студентов Университета Претории произошла вспышка инфекции, и нужно было выяснить, в чем причина.
Сразу обратили внимание на огромное число мутаций у изолята по сравнению с исходным уханьским штаммом — 53. Из них 30 в спайк-белке, что вызывало большое беспокойство. Это могло означать, что вирус стал более заразным.
Геном опубликовали в открытой базе GISAID, ВОЗ включила его в список вызывающих озабоченность штаммов (здесь и далее этот термин означает "вариант"). Ему присвоили собственный идентификатор — B.1.1.52, а позже название линии — "омикрон".
У пациента взят мазок из горла для проверки на COVID-19 в Соуэто, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 08:00Наука
Ускользает от иммунитета. Ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19
До сих пор все известные заражения "омикроном" за пределами Южной Африки — завозные. Причем в некоторых странах он вызвал вспышки в результате событий суперраспространения, что косвенно свидетельствует о его большей заразности и умении обходить приобретенный иммунитет, в том числе вакцинный. Так, в столице Норвегии Осло после корпоративной вечеринки компании Scatec из 120 гостей заболели более ста, в том числе посетители бара, расположенного этажом ниже. У 13-ти подтвердился "омикрон": на корпоративе были сотрудники, вернувшиеся из ЮАР.
В Дании, в Виборге, новым вариантом патогена после вечеринки для старшеклассников заразились 53 человека. Всего в королевстве 183 инфицированных "омикроном".
В США он уже в нескольких штатах, причем многие заболевшие участвовали в конференции любителей аниме в конце ноября в Нью-Йорке. Первым вирус выявили у побывавшего там жителя Миннесоты, теперь тестируют все 53 тысячи человек.
В Великобритании число инфицированных "омикроном" удваивается каждые три дня. Возможно, дело в большом количестве ПЦР-тестов, отмечает генетик Дмитрий Прусс. "Но в первом приближении это может означать, что и более высокий уровень вакцинации и ревакцинации в Британии не может затормозить "омикрон", — указал эксперт в фейсбуке.
Все эти вспышки происходят в странах, где привито большинство населения, на ковид-фри мероприятиях. Сообщают о легких симптомах, которые быстро проходят. Это послужило основанием для разговоров о том, что "омикрон" эволюционировал в сторону меньшей патогенности, стал безвреден. Однако эксперты не спешат с выводами и ждут данные из ЮАР, где вакцинирована всего четверть населения.

Новая волна в ЮАР и происхождение омикрон-штамма

Самые острые вопросы сейчас: насколько серьезное заболевание вызывает "омикрон", опаснее ли он других вариантов, в частности "дельты". Первые данные об этом публикует Южноафриканский медицинский исследовательский совет.
За две недели — с 14 по 29 ноября — в клинике Стива Бико в центре округа Цване наблюдали 166 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Причем, подчеркивают авторы отчета, у большинства инфекцию выявили попутно: в больницу они попали из-за других недугов. Ковидная пневмония возникла у девятерых (все не вакцинированы), только один оказался в реанимации (вакцинирован, но у него хроническая обструктивная болезнь легких), еще четверым потребовалось интенсивное лечение. Десять человек умерли, однако неясно, связано ли это с ковидом.
© ИнфографикаШтаммы "омикрон" и "дельта": мутации S-белка
Омикрон и Дельта: мутации s-белка
© Инфографика
Штаммы "омикрон" и "дельта": мутации S-белка
Ученые перечисляют ключевые индикаторы опасности болезни: смертность, число нуждающихся в кислородной поддержке, реанимации, длительность госпитализации. По этим критериям пока ситуация выглядит неплохо, но медики советуют не слишком обольщаться. "Профиль пациентов может резко измениться по мере поступления данных в следующие две недели. Тогда и сделаем более точные выводы", — констатируют они.
Аналитик Александр Драган указывает на многочисленные нестыковки в отчете из одного-единственного госпиталя, которые не позволяют делать оптимистичные выводы. Однако кое-что из него можно извлечь. "Есть бессимптомные носители. "Омикрон" протекает в разных формах: от легкой до тяжелой. Люди не умирают и не утяжеляются сразу. В то же время это вовсе не безобидная простуда", — рассуждает эксперт.
Подъем четвертой волны COVID-19 в ЮАР связывают именно с "омикроном". Эпицентр — в округе Цване. Заболеваемость там в последние недели растет по экспоненте.
© Fareed AbdullahДанные из округа Цване в ЮАР — эпицентра вспышки, вызванной омикрон-штаммом
Число позитивных ПЦР-тестов в округе Цване
© Fareed Abdullah
Данные из округа Цване в ЮАР — эпицентра вспышки, вызванной омикрон-штаммом
Ученые пока не берутся давать прогнозы. Если "омикрон" вытеснит "дельту", это хорошо, поделился мнением в фейсбуке генетик Алексей Кондрашов. В таком случае, по его словам: "Первое. И против "омикрона" нынешние вакцины должны неплохо работать. Второе. Видообразования вируса пока не произошло". Худший сценарий — если появится несколько разновидностей возбудителей ковида. "Против каждого надо отдельно прививаться, и каждый независимо эволюционирует куда-нибудь", — поясняет специалист.
Весьма обстоятельный анализ представили (в виде препринта) 5 декабря биоинформатики из ЮАР, открывшие "омикрон".
Они исследовали изменения в спайк-белке и обнаружили три кластера мутаций, включающие 13 аминокислот из очень консервативных участков. В подсемействе коронавирусов, к которому принадлежит SARS-CoV-2, раньше их не было. По мнению ученых, эти мутации неслучайны, они позволяют вирусу быстрее распространяться и обходить вируснейтрализующие антитела, сформированные инфекцией. Так вирус адаптировался.
Однако где и как он возник, неизвестно. Есть три гипотезы. Возможно, его просто пропустили, потому что с мая по сентябрь в Южной Африке мало тестировали. Или он эволюционировал в хронически больном ковидом человеке или группе людей. Такое не исключено, в частности, у пациентов с ослабленной иммунной системой. Третий путь — обратный перескок от каких-то животных. Они заразились от человека в пандемию, вирус в них мутировал и снова вернулся к человеку.
© Иллюстрация РИА НовостиЭволюция вируса SARS-CoV-2
Эволюция вируса SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Эволюция вируса SARS-CoV-2
 
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