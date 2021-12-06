https://ria.ru/20211206/omikron-1762425022.html

В России зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19

В России зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

В России зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19

У двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:22

2021-12-06T17:22

2021-12-06T19:35

распространение коронавируса

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции."У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — отметили в Роспотребназдоре.В ведомстве добавили, что COVID-19 обнаружили уже у десяти пассажиров, вернувшихся из Южно-Африканской Республики, варианты вируса уточняются.Все россияне, возвращающиеся из этой страны и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там им ежедневно проводят ПЦР-исследования.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что для пассажиров из ЮАР и соседних стран вводится двухнедельный карантин.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211206/yuar-1762399163.html

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ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса