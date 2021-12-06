13:25 06.12.2021 (обновлено: 16:13 06.12.2021)
В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Роспотребнадзор выявил два случая заражения "омикроном" у россиян, вернувшихся из ЮАР
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У прибывших из Южно-Африканской Республики российских пассажиров выявили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что всего COVID-19 обнаружили у десяти человек, прилетевших из ЮАР. Штаммы пока устанавливают.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.