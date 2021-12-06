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В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

У прибывших из Южно-Африканской Республики российских пассажиров выявили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:25

2021-12-06T13:25

2021-12-06T16:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У прибывших из Южно-Африканской Республики российских пассажиров выявили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что всего COVID-19 обнаружили у десяти человек, прилетевших из ЮАР. Штаммы пока устанавливают.Новый вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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коронавирус в россии, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса