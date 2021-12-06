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Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, требующего запретить Всемирной... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:43
2021-12-06T10:43
московская область (подмосковье)
воз
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, требующего запретить Всемирной организации здравоохранения использовать слово "омикрон" для названия нового штамма коронавируса, так как оно, по его мнению, наносит репутационный вред его бизнесу.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 декабря, к рассмотрению он пока не принят. В материалах суда на данный момент не указаны ни предмет, ни основания исковых требований. Подробности ранее рассказал РИА Новости сам Падар.Клиники Падара расположены в Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Ярославской областях. Как считает истец, штамм коронавируса с идентичным названием несет большие репутационные риски. По его словам, он потратил шесть лет на то, чтобы бренд "Омикрон" ассоциировался со здоровьем органов зрения, и для его сети клиник - катастрофа, если "омикрон" будет ассоциироваться со смертельным заболеванием.Бизнесмен предположил, что "если все это затянется", ему придется менять название, "а это огромные затраты – внешнее, внутреннее оформление, шестилетние затраты на маркетинг, PR и так далее". Падар считает, что подача искового заявления в российский суд – это самый быстрый способ, чтобы его рассмотрели. Он рассчитывает на положительное для своей компании решение, но надеется, что шумиха вокруг нового штамма коронавируса закончится еще раньше.В соответствии с российским законодательством, в арбитражный суд Московской области подаются заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на территории России.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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московская область (подмосковье), воз, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:43 06.12.2021
 
Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса

Глава сети клиник "Омикрон" Падар подал иск к ВОЗ из-за одноименного штамма коронавируса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, требующего запретить Всемирной организации здравоохранения использовать слово "омикрон" для названия нового штамма коронавируса, так как оно, по его мнению, наносит репутационный вред его бизнесу.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 декабря, к рассмотрению он пока не принят. В материалах суда на данный момент не указаны ни предмет, ни основания исковых требований. Подробности ранее рассказал РИА Новости сам Падар.
Клиники Падара расположены в Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Ярославской областях. Как считает истец, штамм коронавируса с идентичным названием несет большие репутационные риски. По его словам, он потратил шесть лет на то, чтобы бренд "Омикрон" ассоциировался со здоровьем органов зрения, и для его сети клиник - катастрофа, если "омикрон" будет ассоциироваться со смертельным заболеванием.
Бизнесмен предположил, что "если все это затянется", ему придется менять название, "а это огромные затраты – внешнее, внутреннее оформление, шестилетние затраты на маркетинг, PR и так далее". Падар считает, что подача искового заявления в российский суд – это самый быстрый способ, чтобы его рассмотрели. Он рассчитывает на положительное для своей компании решение, но надеется, что шумиха вокруг нового штамма коронавируса закончится еще раньше.
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
07:22Распространение коронавируса
В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме
В соответствии с российским законодательством, в арбитражный суд Московской области подаются заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на территории России.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Московская область (Подмосковье)ВОЗРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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