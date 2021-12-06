Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/omikron-1762316943.html
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:46
2021-12-06T08:46
распространение коронавируса
в мире
юар
аргентина
новости - туризм
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны."Первый случай варианта SARS CoV-2 "омикрон" выявлен в Аргентине у путешественника, побывавшего из ЮАР", - говорится в сообщении.Отмечается, что штамм был подтвержден 5 декабря у 38-летнего жителя провинции Сан-Луис, который ездил по работе в ЮАР и вернулся в Аргентину 30 ноября через США. До отлета и по прибытию в Аргентину мужчина сдал отрицательные тесты на COVID-19. В день прилета он был помещен на карантин.Через несколько дней мужчина узнал, что у людей, с которыми он контактировал в ЮАР, был подтвержден коронавирус, поэтому он сдал повторные анализы, которые оказались положительными. Как отмечается, полученный результат совместим с вариантами коронавируса "омикрон" и "альфа".Согласно данным минздрава Аргентины, болезнь у мужчины протекает бессимптомно. Ранее он прошел полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
юар
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, аргентина, новости - туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:46 06.12.2021
 
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

У путешественника в Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© AP Photo / Steven SenneТестирование косметики в лаборатории
Тестирование косметики в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Steven Senne
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны.
"Первый случай варианта SARS CoV-2 "омикрон" выявлен в Аргентине у путешественника, побывавшего из ЮАР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штамм был подтвержден 5 декабря у 38-летнего жителя провинции Сан-Луис, который ездил по работе в ЮАР и вернулся в Аргентину 30 ноября через США. До отлета и по прибытию в Аргентину мужчина сдал отрицательные тесты на COVID-19. В день прилета он был помещен на карантин.
Через несколько дней мужчина узнал, что у людей, с которыми он контактировал в ЮАР, был подтвержден коронавирус, поэтому он сдал повторные анализы, которые оказались положительными. Как отмечается, полученный результат совместим с вариантами коронавируса "омикрон" и "альфа".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Согласно данным минздрава Аргентины, болезнь у мужчины протекает бессимптомно. Ранее он прошел полный курс вакцинации от COVID-19.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРАргентинаНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Умер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом