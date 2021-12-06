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В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:46
2021-12-06T08:46
2021-12-06T08:46
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны."Первый случай варианта SARS CoV-2 "омикрон" выявлен в Аргентине у путешественника, побывавшего из ЮАР", - говорится в сообщении.Отмечается, что штамм был подтвержден 5 декабря у 38-летнего жителя провинции Сан-Луис, который ездил по работе в ЮАР и вернулся в Аргентину 30 ноября через США. До отлета и по прибытию в Аргентину мужчина сдал отрицательные тесты на COVID-19. В день прилета он был помещен на карантин.Через несколько дней мужчина узнал, что у людей, с которыми он контактировал в ЮАР, был подтвержден коронавирус, поэтому он сдал повторные анализы, которые оказались положительными. Как отмечается, полученный результат совместим с вариантами коронавируса "омикрон" и "альфа".Согласно данным минздрава Аргентины, болезнь у мужчины протекает бессимптомно. Ранее он прошел полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
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в мире, юар, аргентина, новости - туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
У путешественника в Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса