https://ria.ru/20211206/omikron-1762316943.html

В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В Аргентине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:46

2021-12-06T08:46

2021-12-06T08:46

распространение коронавируса

в мире

юар

аргентина

новости - туризм

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Первый случай появления штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба минздрава страны."Первый случай варианта SARS CoV-2 "омикрон" выявлен в Аргентине у путешественника, побывавшего из ЮАР", - говорится в сообщении.Отмечается, что штамм был подтвержден 5 декабря у 38-летнего жителя провинции Сан-Луис, который ездил по работе в ЮАР и вернулся в Аргентину 30 ноября через США. До отлета и по прибытию в Аргентину мужчина сдал отрицательные тесты на COVID-19. В день прилета он был помещен на карантин.Через несколько дней мужчина узнал, что у людей, с которыми он контактировал в ЮАР, был подтвержден коронавирус, поэтому он сдал повторные анализы, которые оказались положительными. Как отмечается, полученный результат совместим с вариантами коронавируса "омикрон" и "альфа".Согласно данным минздрава Аргентины, болезнь у мужчины протекает бессимптомно. Ранее он прошел полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.

юар

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, аргентина, новости - туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса