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Мороз в Петербурге побил рекорд 1893 года
Мороз в Петербурге побил рекорд 1893 года - РИА Новости, 06.12.2021
Мороз в Петербурге побил рекорд 1893 года
Температурный рекорд 1893 года побит в Санкт-Петербурге, где температура воздуха составила почти минус 21 градус, сообщил ведущий специалист центра “Фобос”... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:08
2021-12-06T09:08
общество
санкт-петербург
ленинградская область
центр "фобос"
погода
михаил леус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Температурный рекорд 1893 года побит в Санкт-Петербурге, где температура воздуха составила почти минус 21 градус, сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.“Таких морозов в Санкт-Петербурге не было 128 лет! Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже чем было в этот день в далеком 1893 году”, - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.Как отметил синоптик, в XXI веке рекорды похолодания в Петербурге обновлялись всего дважды (14 июля 2015 года и 3 января 2002 года).“Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года”, - добавил Леус.По его данным, в понедельник днем температура воздуха в Петербурге составит минус 16-18 градусов, в Ленинградской области - минус 15-20 градусов. При этом&nbsp; среднесуточная температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы.Как сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге минус 20,4 градуса, скорость ветра не превышает 3 метров в секунду.
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, центр "фобос", погода, михаил леус
09:08 06.12.2021
 
Мороз в Петербурге побил рекорд 1893 года

В Петербурге 21-градусный мороз побил рекорд 1893 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Температурный рекорд 1893 года побит в Санкт-Петербурге, где температура воздуха составила почти минус 21 градус, сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.
“Таких морозов в Санкт-Петербурге не было 128 лет! Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже чем было в этот день в далеком 1893 году”, - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.
Как отметил синоптик, в XXI веке рекорды похолодания в Петербурге обновлялись всего дважды (14 июля 2015 года и 3 января 2002 года).
“Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года”, - добавил Леус.
По его данным, в понедельник днем температура воздуха в Петербурге составит минус 16-18 градусов, в Ленинградской области - минус 15-20 градусов. При этом  среднесуточная температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы.
Как сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге минус 20,4 градуса, скорость ветра не превышает 3 метров в секунду.
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ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградская областьЦентр "Фобос"ПогодаМихаил Леус
 
 
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