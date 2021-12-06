https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762414949.html
В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.12.2021
В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые по меньшей мере 18 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Намибии, сообщил президент страны Хаге Гейнгоб на брифинге по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:36
2021-12-06T16:36
2021-12-06T16:36
распространение коронавируса
в мире
намибия
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воз
хаге гейнгоб
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые по меньшей мере 18 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Намибии, сообщил президент страны Хаге Гейнгоб на брифинге по ситуации с COVID-19."К сожалению, мне сообщили наши специалисты, что мы смогли выявить 18 случаев (заражения – ред.) штаммом "омикрон" в Намибии, что имеющиеся у нас доказательства предполагают более легкое распространение, учитывая множественные мутации и повторные заражения", - приводит в Facebook слова президента его администрация.Власти страны призвали население серьезно отнестись к ситуации с распространением нового варианта вируса и привиться против COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Многие государства ранее из-за появления нового штамма приостановили авиасообщение с рядом африканских стран, в том числе с Намибией.
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в мире, намибия, юар, воз, хаге гейнгоб, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса