https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762414949.html

В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.12.2021

В Намибии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые по меньшей мере 18 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Намибии, сообщил президент страны Хаге Гейнгоб на брифинге по... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:36

2021-12-06T16:36

2021-12-06T16:36

распространение коронавируса

в мире

намибия

юар

воз

хаге гейнгоб

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9738800cfb7c630ea9d4c56b14679421.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые по меньшей мере 18 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Намибии, сообщил президент страны Хаге Гейнгоб на брифинге по ситуации с COVID-19."К сожалению, мне сообщили наши специалисты, что мы смогли выявить 18 случаев (заражения – ред.) штаммом "омикрон" в Намибии, что имеющиеся у нас доказательства предполагают более легкое распространение, учитывая множественные мутации и повторные заражения", - приводит в Facebook слова президента его администрация.Власти страны призвали население серьезно отнестись к ситуации с распространением нового варианта вируса и привиться против COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Многие государства ранее из-за появления нового штамма приостановили авиасообщение с рядом африканских стран, в том числе с Намибией.

https://ria.ru/20211206/test-1762402282.html

намибия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, намибия, юар, воз, хаге гейнгоб, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса