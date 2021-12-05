Украина объявила своими Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана

15:42 05.12.2021 (обновлено: 16:25 05.12.2021)
На Украине заявили о правах на Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана
Киевский писатель Кралюк объявил шесть российских регионов и север Казахстана украинскими
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты "День" объявил несколько российских регионов украинскими.
По словам автора, украинцы попали в Сибирь еще в XVI веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи. Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана. На это указал и Кралюк.
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Он заявил, что представители украинской нации устроились на жительство в этой местности в конце XIX века, поскольку надеялись получить землю с похожими на родину природными условиями. При этом философ не стал упоминать, что к этому времени Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России.
"По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тысяч человек, что для малозаселенных сибирских земель было немало", — написал публицист.
Затем были еще две волны переселения народа в регион — после революций 1905 и 1917 года.
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Кралюк также рассказал об украинских движениях в период Гражданской войны 1917-1922 годов, которые после установления советской власти свернулись. Он признал, что нация не составляла большинства в Сибири даже после нескольких волн миграции. Так, перепись 1926 года показала, что на Сером клине на нее пришлось около 40% населения. Еще одна волна была в 1930-40-х годах: в Сибирь эвакуировали жителей оккупированных нацистами западных регионов СССР.
Другие "украинские" земли в материале автора — Зеленый клин, в который в Киеве включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. Он отметил, что представители народа поселились в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после того, как она стала российской территорией.
"Специально из Одессы отправлялись пароходы, увозившие украинцев в те далекие края", — сообщил Кралюк.
Писатель подчеркнул, что миграция особенно усилилась после постройки Транссибирской магистрали, соединившей всю Россию железной дорогой. По его словам, с конца XIX века и по 1916 год на Дальний Восток с Украины переехали 276 тысяч человек.
"Основную массу переселенцев составляли крестьяне. Их гнало на Дальний Восток малоземелье. Они надеялись получить большие наделы и обзавестись хозяйством", — утверждает философ.
По его мнению, только благодаря украинцам произошло освоение Дальневосточного региона. При этом он обвинил Россию в лишении своего народа условий для развития национальной культуры.
Кроме того, писатель упомянул об Украинской Дальневосточной республике — автономии, созданной в период революции 1917 года, упрекнув большевиков в "погроме" национальных движений в регионе и дальнейшей русификации своих соплеменников.
Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.