https://ria.ru/20211205/ukraina-1762258937.html

Украина объявила своими Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана

На Украине заявили о правах на Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана - РИА Новости, 05.12.2021

Украина объявила своими Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана

Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты "День" объявил несколько российских регионов украинскими. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:42

2021-12-05T15:42

2021-12-05T16:25

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты "День" объявил несколько российских регионов украинскими.По словам автора, украинцы попали в Сибирь еще в XVI веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи. Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана. На это указал и Кралюк.Он заявил, что представители украинской нации устроились на жительство в этой местности в конце XIX века, поскольку надеялись получить землю с похожими на родину природными условиями. При этом философ не стал упоминать, что к этому времени Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России."По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тысяч человек, что для малозаселенных сибирских земель было немало", — написал публицист.Затем были еще две волны переселения народа в регион — после революций 1905 и 1917 года.Кралюк также рассказал об украинских движениях в период Гражданской войны 1917-1922 годов, которые после установления советской власти свернулись. Он признал, что нация не составляла большинства в Сибири даже после нескольких волн миграции. Так, перепись 1926 года показала, что на Сером клине на нее пришлось около 40% населения. Еще одна волна была в 1930-40-х годах: в Сибирь эвакуировали жителей оккупированных нацистами западных регионов СССР.Другие "украинские" земли в материале автора — Зеленый клин, в который в Киеве включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. Он отметил, что представители народа поселились в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после того, как она стала российской территорией. "Специально из Одессы отправлялись пароходы, увозившие украинцев в те далекие края", — сообщил Кралюк.Писатель подчеркнул, что миграция особенно усилилась после постройки Транссибирской магистрали, соединившей всю Россию железной дорогой. По его словам, с конца XIX века и по 1916 год на Дальний Восток с Украины переехали 276 тысяч человек."Основную массу переселенцев составляли крестьяне. Их гнало на Дальний Восток малоземелье. Они надеялись получить большие наделы и обзавестись хозяйством", — утверждает философ.По его мнению, только благодаря украинцам произошло освоение Дальневосточного региона. При этом он обвинил Россию в лишении своего народа условий для развития национальной культуры.Кроме того, писатель упомянул об Украинской Дальневосточной республике — автономии, созданной в период революции 1917 года, упрекнув большевиков в "погроме" национальных движений в регионе и дальнейшей русификации своих соплеменников.Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.

https://ria.ru/20211202/nuland-1761835864.html

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