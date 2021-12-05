Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/ukraina-1762258937.html
Украина объявила своими Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана
На Украине заявили о правах на Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана - РИА Новости, 05.12.2021
Украина объявила своими Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана
Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты "День" объявил несколько российских регионов украинскими. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:42
2021-12-05T16:25
в мире
украина
казахстан
приморский край
хабаровский край
алтайский край
новосибирская область
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты "День" объявил несколько российских регионов украинскими.По словам автора, украинцы попали в Сибирь еще в XVI веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи. Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана. На это указал и Кралюк.Он заявил, что представители украинской нации устроились на жительство в этой местности в конце XIX века, поскольку надеялись получить землю с похожими на родину природными условиями. При этом философ не стал упоминать, что к этому времени Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России."По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тысяч человек, что для малозаселенных сибирских земель было немало", — написал публицист.Затем были еще две волны переселения народа в регион — после революций 1905 и 1917 года.Кралюк также рассказал об украинских движениях в период Гражданской войны 1917-1922 годов, которые после установления советской власти свернулись. Он признал, что нация не составляла большинства в Сибири даже после нескольких волн миграции. Так, перепись 1926 года показала, что на Сером клине на нее пришлось около 40% населения. Еще одна волна была в 1930-40-х годах: в Сибирь эвакуировали жителей оккупированных нацистами западных регионов СССР.Другие "украинские" земли в материале автора — Зеленый клин, в который в Киеве включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. Он отметил, что представители народа поселились в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после того, как она стала российской территорией. "Специально из Одессы отправлялись пароходы, увозившие украинцев в те далекие края", — сообщил Кралюк.Писатель подчеркнул, что миграция особенно усилилась после постройки Транссибирской магистрали, соединившей всю Россию железной дорогой. По его словам, с конца XIX века и по 1916 год на Дальний Восток с Украины переехали 276 тысяч человек."Основную массу переселенцев составляли крестьяне. Их гнало на Дальний Восток малоземелье. Они надеялись получить большие наделы и обзавестись хозяйством", — утверждает философ.По его мнению, только благодаря украинцам произошло освоение Дальневосточного региона. При этом он обвинил Россию в лишении своего народа условий для развития национальной культуры.Кроме того, писатель упомянул об Украинской Дальневосточной республике — автономии, созданной в период революции 1917 года, упрекнув большевиков в "погроме" национальных движений в регионе и дальнейшей русификации своих соплеменников.Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
https://ria.ru/20211202/nuland-1761835864.html
https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html
украина
казахстан
приморский край
хабаровский край
алтайский край
новосибирская область
омская область
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, казахстан, приморский край, хабаровский край, алтайский край, новосибирская область, омская область, амурская область, россия
15:42 05.12.2021 (обновлено: 16:25 05.12.2021)
 
На Украине заявили о правах на Сибирь, Дальний Восток и север Казахстана

Киевский писатель Кралюк объявил шесть российских регионов и север Казахстана украинскими

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты "День" объявил несколько российских регионов украинскими.
По словам автора, украинцы попали в Сибирь еще в XVI веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи. Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана. На это указал и Кралюк.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 15:13
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами
Он заявил, что представители украинской нации устроились на жительство в этой местности в конце XIX века, поскольку надеялись получить землю с похожими на родину природными условиями. При этом философ не стал упоминать, что к этому времени Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России.
"По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тысяч человек, что для малозаселенных сибирских земель было немало", — написал публицист.
Затем были еще две волны переселения народа в регион — после революций 1905 и 1917 года.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:38
Украинский дипломат потребовал от Запада "развалить" Россию
Кралюк также рассказал об украинских движениях в период Гражданской войны 1917-1922 годов, которые после установления советской власти свернулись. Он признал, что нация не составляла большинства в Сибири даже после нескольких волн миграции. Так, перепись 1926 года показала, что на Сером клине на нее пришлось около 40% населения. Еще одна волна была в 1930-40-х годах: в Сибирь эвакуировали жителей оккупированных нацистами западных регионов СССР.
Другие "украинские" земли в материале автора — Зеленый клин, в который в Киеве включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. Он отметил, что представители народа поселились в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после того, как она стала российской территорией.
"Специально из Одессы отправлялись пароходы, увозившие украинцев в те далекие края", — сообщил Кралюк.
Писатель подчеркнул, что миграция особенно усилилась после постройки Транссибирской магистрали, соединившей всю Россию железной дорогой. По его словам, с конца XIX века и по 1916 год на Дальний Восток с Украины переехали 276 тысяч человек.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 01:39
"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
"Основную массу переселенцев составляли крестьяне. Их гнало на Дальний Восток малоземелье. Они надеялись получить большие наделы и обзавестись хозяйством", — утверждает философ.
По его мнению, только благодаря украинцам произошло освоение Дальневосточного региона. При этом он обвинил Россию в лишении своего народа условий для развития национальной культуры.
Кроме того, писатель упомянул об Украинской Дальневосточной республике — автономии, созданной в период революции 1917 года, упрекнув большевиков в "погроме" национальных движений в регионе и дальнейшей русификации своих соплеменников.
Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
Военные учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 02:02
В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
 
В миреУкраинаКазахстанПриморский крайХабаровский крайАлтайский крайНовосибирская областьОмская областьАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
Лента новостейМолния
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давления