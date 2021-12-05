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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/omikron-1762245499.html
Названа неожиданная версия появления штамма "омикрон"
Ученые озвучили новую версию появления омикрон-штамма - РИА Новости, 05.12.2021
Названа неожиданная версия появления штамма "омикрон"
Ученые рассматривают гипотезу о том, что омикрон-штамм появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:42
2021-12-05T13:43
распространение коронавируса
ботсвана
юар
здоровье
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые рассматривают гипотезу о том, что омикрон-штамм появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.По словам Мойо, то, как "омикрон" быстро распространился по миру, вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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ботсвана, юар, здоровье, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:42 05.12.2021 (обновлено: 13:43 05.12.2021)
 
Ученые озвучили новую версию появления омикрон-штамма

Bloomberg: омикрон-штамм мог сформироваться из-за передачи вируса от человека к животным

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые рассматривают гипотезу о том, что омикрон-штамм появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.
"Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени", — сказал ученый, который был в числе исследователей, первыми определивших новый вариант SARS-CoV-2.
По словам Мойо, то, как "омикрон" быстро распространился по миру, вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
Вчера, 17:30Распространение коронавируса
Ученые выяснили, что сделало омикрон-штамм "более человечным"
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРЗдоровьеКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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