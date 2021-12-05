https://ria.ru/20211205/omikron-1762245499.html

Названа неожиданная версия появления штамма "омикрон"

Ученые озвучили новую версию появления омикрон-штамма - РИА Новости, 05.12.2021

Названа неожиданная версия появления штамма "омикрон"

Ученые рассматривают гипотезу о том, что омикрон-штамм появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:42

2021-12-05T13:42

2021-12-05T13:43

распространение коронавируса

ботсвана

юар

здоровье

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые рассматривают гипотезу о том, что омикрон-штамм появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.По словам Мойо, то, как "омикрон" быстро распространился по миру, вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211204/omikron-1762190435.html

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ботсвана, юар, здоровье, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса