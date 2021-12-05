https://ria.ru/20211205/omikron-1762222283.html

Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа

Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа - РИА Новости, 05.12.2021

Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа

Обязательное тестирование на COVID-19 в связи с появлением нового штамма "омикрон" привело к заторам в аэропорту Шереметьево и добавило прибывающим из Лондона к РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T04:27

2021-12-05T04:27

2021-12-05T04:42

туризм

общество

юар

китай

москва

великобритания

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обязательное тестирование на COVID-19 в связи с появлением нового штамма "омикрон" привело к заторам в аэропорту Шереметьево и добавило прибывающим из Лондона к общему времени в пути около двух часов, передает корреспондент РИА Новости.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце ноября заявила, что в российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, "рисковых по завозу штамма "омикрон". Это ЮАР, сопредельные африканские государства, Китай, Великобритания, а впоследствии – страны, где обнаружат "омикрон".Рейс Аэрофлота SU 2583 приземлился в терминале С "Шереметьево" в воскресенье в 01.19 мск. Пассажиров попросили оставаться на своих местах для проведения термометрии, которую не делают на "обычных" рейсах, а также предупредили об обязательном экспресс-тесте для прибывающих из Великобритании в связи с появлением нового штамма "омикрон".Спустя 30-40 минут пассажиров привезли на автобусе к терминалу, однако не выпускали из-за большой очереди внутри зала, где проводился санитарный контроль.Спустя какое-то время пассажирам разрешили пройти из автобуса в зал, и там образовалась огромная очередь.Сначала контроль проводил Роспотребнадзор, проверяя анкеты для прибывающих, а далее шесть врачей за тремя столиками проводили экспресс-тестирование.Результаты тестов, которые появлялись через две минуты, объявляли по громкой связи, каждому пассажиру присваивался индивидуальный номер.Само тестирование проводилось быстро, однако в общей сложности вся процедура от прилёта и до выхода заняла практически два часа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Многие страны после обнаружения "омикрона" запретили въезд иностранцам из ЮАР и соседних с ней стран. В других странах ПЦР-тест сделали обязательным для всех прибывающих. В Великобритании это ограничение вступит в силу 7 декабря.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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китай

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общество, юар, китай, москва, великобритания, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот, здоровье, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса