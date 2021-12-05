Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211205/omikron-1762222283.html
Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа
Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа - РИА Новости, 05.12.2021
Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа
Обязательное тестирование на COVID-19 в связи с появлением нового штамма "омикрон" привело к заторам в аэропорту Шереметьево и добавило прибывающим из Лондона к РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T04:27
2021-12-05T04:42
туризм
общество
юар
китай
москва
великобритания
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_bb5c76af2b7f3cdf041d30b4769d662f.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обязательное тестирование на COVID-19 в связи с появлением нового штамма "омикрон" привело к заторам в аэропорту Шереметьево и добавило прибывающим из Лондона к общему времени в пути около двух часов, передает корреспондент РИА Новости.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце ноября заявила, что в российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, "рисковых по завозу штамма "омикрон". Это ЮАР, сопредельные африканские государства, Китай, Великобритания, а впоследствии – страны, где обнаружат "омикрон".Рейс Аэрофлота SU 2583 приземлился в терминале С "Шереметьево" в воскресенье в 01.19 мск. Пассажиров попросили оставаться на своих местах для проведения термометрии, которую не делают на "обычных" рейсах, а также предупредили об обязательном экспресс-тесте для прибывающих из Великобритании в связи с появлением нового штамма "омикрон".Спустя 30-40 минут пассажиров привезли на автобусе к терминалу, однако не выпускали из-за большой очереди внутри зала, где проводился санитарный контроль.Спустя какое-то время пассажирам разрешили пройти из автобуса в зал, и там образовалась огромная очередь.Сначала контроль проводил Роспотребнадзор, проверяя анкеты для прибывающих, а далее шесть врачей за тремя столиками проводили экспресс-тестирование.Результаты тестов, которые появлялись через две минуты, объявляли по громкой связи, каждому пассажиру присваивался индивидуальный номер.Само тестирование проводилось быстро, однако в общей сложности вся процедура от прилёта и до выхода заняла практически два часа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Многие страны после обнаружения "омикрона" запретили въезд иностранцам из ЮАР и соседних с ней стран. В других странах ПЦР-тест сделали обязательным для всех прибывающих. В Великобритании это ограничение вступит в силу 7 декабря.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
юар
китай
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_678f9603ee957bc61e4958506b871366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юар, китай, москва, великобритания, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот, здоровье, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
04:27 05.12.2021 (обновлено: 04:42 05.12.2021)
 
Прибывшие из стран с "омикроном" потеряли в аэропорту два часа

Прибывшие туристы из стран с "омикроном" потеряли два часа в аэропорту из-за тестирования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обязательное тестирование на COVID-19 в связи с появлением нового штамма "омикрон" привело к заторам в аэропорту Шереметьево и добавило прибывающим из Лондона к общему времени в пути около двух часов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце ноября заявила, что в российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, "рисковых по завозу штамма "омикрон". Это ЮАР, сопредельные африканские государства, Китай, Великобритания, а впоследствии – страны, где обнаружат "омикрон".
Рейс Аэрофлота SU 2583 приземлился в терминале С "Шереметьево" в воскресенье в 01.19 мск. Пассажиров попросили оставаться на своих местах для проведения термометрии, которую не делают на "обычных" рейсах, а также предупредили об обязательном экспресс-тесте для прибывающих из Великобритании в связи с появлением нового штамма "омикрон".
Спустя 30-40 минут пассажиров привезли на автобусе к терминалу, однако не выпускали из-за большой очереди внутри зала, где проводился санитарный контроль.
Спустя какое-то время пассажирам разрешили пройти из автобуса в зал, и там образовалась огромная очередь.
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 08:00Туризм
В тур — с QR-кодом. Как теперь путешествовать по новым правилам
Сначала контроль проводил Роспотребнадзор, проверяя анкеты для прибывающих, а далее шесть врачей за тремя столиками проводили экспресс-тестирование.
Результаты тестов, которые появлялись через две минуты, объявляли по громкой связи, каждому пассажиру присваивался индивидуальный номер.
Само тестирование проводилось быстро, однако в общей сложности вся процедура от прилёта и до выхода заняла практически два часа.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Многие страны после обнаружения "омикрона" запретили въезд иностранцам из ЮАР и соседних с ней стран. В других странах ПЦР-тест сделали обязательным для всех прибывающих. В Великобритании это ограничение вступит в силу 7 декабря.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
ТуризмОбществоЮАРКитайМоскваВеликобританияВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АэрофлотЗдоровьеАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Диетолог рассказала, кому опасно есть бананы
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть бананыСМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц