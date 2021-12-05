https://ria.ru/20211205/knigi-1761995602.html

Новые детективы, романы, расследования: что читать на зимних каникулах

Новые детективы, романы, расследования: что читать на зимних каникулах - РИА Новости, 05.12.2021

Новые детективы, романы, расследования: что читать на зимних каникулах

В Гостином дворе до 6 декабря проходит ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction№23. Там еще можно успеть купить книги к новогодним каникулам — для себя и РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T08:00

2021-12-05T08:00

2021-12-05T08:09

культура

алена долецкая

эксмо

людмила петрушевская

литрес

орхан памук

книги

что посмотреть

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В Гостином дворе до 6 декабря проходит ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction№23. Там еще можно успеть купить книги к новогодним каникулам — для себя и в подарок. Выбор большой — участвуют более 300 издательств. Об интересных новинках — в подборке РИА Новости."Год чудес", Джералдин БруксЭтот роман о событиях 1665 года лауреатка Пулитцеровской премии Джералдин Брукс написала в 2001-м. Но сегодня он особенно актуален. В основе сюжета знаменитая история, произошедшая в разгар эпидемии чумы. Жители английской деревеньки решили не выпустить заразу за ее пределы и изолировались от всего мира на целый год. Более половины из них умерли, но в соседние селения чума не проникла."Это о том, что происходит с человеком во время катастрофы, над которой он не властен. О том, что солидарность может творить чудеса", — рассуждает главный редактор издательства "Фантом-Пресс" Игорь Алюков."Маньяк Гуревич", Дина Рубина Правильнее читать название с такой интонацией: "Ну, ты и маньяк, Гуревич". По атмосфере эта книга напоминает дружеские посиделки на советской кухне — маленькой и интеллигентной. Таков и главный герой — Семен Гуревич. С самого детства — счастливого, ленинградского — он попадает в разные нелепые ситуации. И профессию выбирает под стать характеру — врач в психбольнице."В этом романе тесно переплетены безумие и любовь, нежность к семье и отчаяние эмиграции. А еще яркие и порой рисковые поступки доктора Гуревича, который не понаслышке знает, "как легко психиатру поменяться местами со своими пациентами", — рассказала в интервью РИА Новости Дина Рубина."Прицельное мышление: принятие решений по методикам британских спецслужб", Давид ОмандКак принимать правильные решения, основываясь на неполной или недостоверной информации? Как не поддаваться панике и манипуляциям, распознавать теории заговоров и верно оценивать риски? Как успешно вести переговоры и внушить доверие? На эти вопросы есть ответы в книге Оманда. А самое интригующее, что автор — настоящий сотрудник британских спецслужб, кавалер старинного рыцарского ордена Бани. Между прочим, среди награжденных — Дуайт Эйзенхауэр, маршалы Жуков и Рокоссовский."Чумные ночи", Орхан ПамукЕще одна книга про чуму — новый роман самого знаменитого турецкого писателя, лауреата Нобелевки по литературе Орхана Памука. В одном из интервью автор говорит так: "Когда я начинал четыре с половиной года назад, мои друзья спрашивали меня, почему я пишу роман на непонятную тему. Они думали, что никто не поймет мою книгу: чума ушла, и человечество оставило эти жуткие вещи позади. Я начал им верить, но был полон решимости написать роман. Я писал, писал и писал <…> Мой роман рассказывает о вечной реакции на пандемию, с которой все страны должны были справиться в прошлом году".Действие происходит на небольшом средиземноморском острове, где живут и греки, и турки. Место райское, пока туда не приходит чума. Чтобы изгнать болезнь, а также для некой другой секретной миссии на остров приезжает врач-эпидемиолог с женой, племянницей султана Абдулл-Хамида Второго. Но не все местные следуют указаниям доктора и соблюдают карантин, считая, что на все воля Аллаха.D.V.: Диана Вриланд"Эту автобиографию прочтут с удовольствием даже те, кому совсем не интересен мир моды. Хотя именно Вриланд задала тренды и в фешн, и в журнальной индустрии, действующие по сей день. А главное, что это еще и удивительная аудиокнига, которую озвучила первый главред Vogue в России Алена Долецкая", — говорит Константин Мильчин, шеф-редактор сервиса Storytel.Глава Harper’s Bazaar и американского Vogue Диана Вриланд написала про своих друзей — голливудских актеров, знаменитых дизайнеров и модельеров, политиков и журналистов. Вспомнила поездку в Россию в 1976-м, примерку у Коко Шанель, аудиенцию у Шарля де Голля и многое другое. Сюжеты интересные — можно пересказывать в компании. Но лучше читать, потому что тут важны детали, которые подмечает Вриланд, ее оригинальные размышления. Все-таки она гениальный колумнист.В Америке эта книга вышла 40 лет назад. На русский язык ее перевели впервые."Разоблачение Клаудии", Дэниел Киз"Разоблачение Клаудии" — книга очень любопытная. И прежде всего тем, что в ней Киз в полной мере проявил талант исследователя человеческой психики и психологии. Здесь, как и в "Таинственной истории Билли Миллигана", в основе сюжета — подлинные события. В этот раз главная героиня — женщина, страдающая, как и Билли, душевным расстройством. И тут так же раскрывается преступление. Но это не просто детектив с напряженным сюжетом — Кизу важно проанализировать мотивы странных поступков персонажа. И читатель, затаив дыхание, следит, как восстановят справедливость, оправдают невиновного и найдут истинного злодея", — отмечает Юлия Раутборт, начальник отдела зарубежной современной прозы издательства "Эксмо".Клаудия Элейн Яско сама пришла к писателю в 1982-м и спросила, не хочет ли он рассказать всем о ее жизни. Выяснилось, что это та самая женщина, которая сдалась полиции, признавшись в тройном убийстве. Об этом писали в конце 1970-х все американские газеты — настоящая криминальная сенсация. Позже с Клаудии сняли все обвинения."Черное пальто", Людмила Петрушевская"Одна из самых ожидаемых книг ярмарки лично для меня. Людмила Петрушевская — современный гений, писательница, заслуживающая Нобелевской премии как никто другой и по какой-то вселенской несправедливости ею обделенная. В этом сборнике собраны мистические истории — рассказы, которые Петрушевская писала долгие годы. Они вступают в диалог с реальностью, заклинают ее и во многом предсказывают", — говорит Екатерина Писарева, шеф-редактор "ЛитРес".Помимо известных рассказов разных лет, есть и два, ранее не издававшихся, — "Алло" (2019) и "Старый автобус" (2020)."Семь ключей к современному искусству", Саймон Морли Если вы уже сходили на выставку в Пушкинском музее "Бывают странные сближенья…" и вам понравилось искусство в форме игры, то эта книга тоже для вас.Ее автор Саймон Морли — британский художник, дизайнер и критик — придумал оригинальный способ искусствоведения. Он рассматривает творчество 20 классиков и звезд модернизма и постмодернизма — от Анри Матисса до Билла Виолы — одновременно с семи точек зрения. То с почтением, то критически. Получается занимательно и запоминается хорошо."Кузены", Карен М. Макманус Карен М. Макманус New York Times называет автором бестселлеров номер один. Ее книги переведены на более чем 40 языков. "Кузены" — остросюжетный роман, написанный в стиле young adult. Это история трех кузенов — они приезжают на остров по приглашению бабушки, которая много лет не общается с их родителями. Молодые люди думают, что смогут всех примирить. Оказывается, старые тайны и взаимные обиды могут привести и к трагедии. Братья начинают понимать, что же произошло в их семье и почему давние события не забыты до сих пор."Дом Гуччи", Сара Гэй ФорденТе, кто уже и прочитал, и посмотрел "Дом Gucci", говорят, что книга помогает понять фильм. Это история легендарной семьи, которая из ничего сделала мировую империю, и из-за семейных неурядиц потеряла власть над ней. Увлекательная сага, где есть и любовь, и зависть, и бизнес."Каждый из семейства Гуччи предстает перед нами как живой человек со своими умениями и желаниями. В фильме Ридли Скотта фактурные декорации, потрясающие костюмы, голливудские звезды. Но у кино нет возможности копнуть вглубь и показать все многолетние перипетии семьи. Любители прет-а-порте найдут в книге много интересного. Тем, кто любит истории о бизнесе с человеческим лицом будет точно любопытно узнать, как построить бренд", — говорит Анастасия Жихарева, редактор издательства "Эксмо"."Счастье не спешить: практики слоу лайф", Екатерина РаковаРешено: в следующем году буду любить себя, чаще встречаться с друзьями, кайфовать от приятных мелочей, откажусь от вредного фастфуда, перестану суетиться и расстраиваться из-за пустяков. Если такова ваша установка — почитайте эту книгу, посвященную философии популярного во многих странах движения Slow Life, которое возникло в конце нулевых. Его адепты учатся замедлять темп жизни, чтобы осознанно провести каждую минуту. Екатерина Ракова — журналистка, блогер, автор текстов песен популярных исполнителей — дает советы, как это практиковать самостоятельно, без гуру."Последний медведь", Хана Голд Дебютную книгу британской журналистки Ханы Голд позиционируют как детскую, но она будет интересна и взрослым. А еще тут потрясающе красивые карандашные рисунки Леви Пинфолда.Эйприл на полгода отправляется с отцом-ученым в далекую заснеженную Арктику, на Медвежий остров. Кстати, он действительно существует — находится в западной части Баренцева моря, между Шпицбергеном и берегами Норвегии. Из-за глобального потепления медведи ушли, говорит отец. Но девочка видит ночью какого-то зверя. Так начинается история про любовь к животным, о спасении природы, заботе и дружбе. Будет много приключений и трогательных моментов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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