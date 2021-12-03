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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html
Убийство из-за измены: что не так с фильмом "Дом Gucci"
Убийство из-за измены: что не так с фильмом "Дом Gucci" - РИА Новости, 03.12.2021
Убийство из-за измены: что не так с фильмом "Дом Gucci"
В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года – "Дом Gucci". Несмотря на скандальную историю, которая легла в основу сюжета, и впечатляющий каст — Леди... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:00
2021-12-03T08:13
культура
мода
мадонна
рим
lady gaga (стефани джерманотта)
джаред лето
джереми айронс
ридли скотт
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года – "Дом Gucci". Несмотря на скандальную историю, которая легла в основу сюжета, и впечатляющий каст — Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек — лента многих разочаровала. О том, почему так получилось, что нужно знать об итальянском клане перед просмотром и стоит ли идти в кино тем, кто модой не увлекается, — в материале РИА Новости.От любви до ненавистиЭто, пожалуй, самая знаменитая фраза Патриции Реджани. В лихих 90-х итальянка, которую в семье Гуччи считали выскочкой и охотницей за деньгами, “заказала” бывшего мужа Маурицио, бросившего ее ради любовницы.Только в фильме Ридли Скотта этот афоризм не прозвучит. Зато есть яркая импровизация Леди Гаги: "Во имя Отца, Сына и Дома Gucci". Эту клятву она произносит с сильным итальянским акцентом, который в оригинальной озвучке очень похож на русский. Синьорина Джерманотта (настоящая фамилия певицы) училась подражать манере речи своей героини ежедневно на протяжении девяти месяцев. Переехала в Рим, перекрасилась в черный, расспросила о привычках и слабостях Патриции. Но встречаться с Реджани отказалась, сославшись на запрет продюсеров.Теперь бывшая миссис Гуччи, которая поначалу радовалась, что ее сыграет Гага, возмущается, почему с ней не консультировались.Роль Патриции могла достаться Анджелине Джоли, Пенелопе Крус или Марго Робби. Претендентки такого масштаба тут не случайно: Реджани — дамочка колоритная. Двадцать девять лет по приговору она не отсидела, освободили досрочно в 2016-м за примерное поведение. Теперь разгуливает по улицам с попугаем ара на плече: птица заменила ей любимого хорька, с которым в тюрьме расправилась одна из сокамерниц.Вдова судится с дочерями из-за наследства, хотя, по ее же словам, совершила преступление, чтобы не лишать их состояния. А на вопрос, почему она наняла киллера, хладнокровно отвечает: "У меня зрение не очень, я не хотела бы промахнуться".Возможно, на нее бы так и не вышли, расследование тянулось два года. И было бы как с убийством другого знаменитого итальянского модельера, Джанни Версаче, тоже застреленного на лестнице, — только версии. Но Реджани подвела жадность: она отказалась платить подельникам остаток гонорара и те ее просто сдали.Это не спойлеры. В фильме Скотта все, что было после выстрелов, кроме приговора в суде, не показано. За кулисами остался и процесс создания коллекций или знаковых вещей марки. Режиссера интересует не это, а история одного несчастливого брака.Так что вместо фэшн декорациями для этих перипетий мог бы быть любой другой бизнес, хоть нефтяной или фармацевтический. Но выглядело бы, конечно, уже не так красиво. О том, что это все же про Гуччи, зрителям не позволяют забыть постоянно мелькающие в кадре рубашки с фирменным логотипом, знаменитые лоферы, сумки.Естественно, семья Гуччи, склоки в которой рассмотрели под такой лупой, фильм раскритиковала. Не понравился он и Тому Форду, а его, уж казалось бы, не обидели: он там просто ангел во плоти, хоть и в эпизоде. “Стал свидетелем сильно лакированной мыльной оперы”, — написал дизайнер.Конвейер хитовТом Форд, которого за год до убийства Маурицио назначили креативным директором Дома Gucci, действительно спас практически разорившийся бизнес. И финансово (за первую половину 1995-го доходы увеличились на 87 процентов), и в имиджевом плане. “Никто особо не знал, что такое "стиль Gucci" до середины 90-х, пока не пришел Форд”, — говорит владелица известного винтажного бутика Shrimpton Couture Шери Балч.Молодому техасцу удалось сохранить ДНК бренда, но при этом сдуть с него пыль. Форд идеально попал в вайб 90-х и нулевых: гламур, шик, сексуальность и женственность. Если сравнить с тем, что модный дом делает сегодня, кажется, это вообще про другое. Однако принцип тот же: уловить дух времени. И у Алессандро Микеле, который сейчас рулит маркой, это тоже прекрасно получается. Просто установки для хайпа другие: размытие границ между женским и мужским, новая маскулинность, карнавальность, вещи как из бабушкиного сундука.“Gucci заставляет прошлое жить настоящим, которое наполняет вещами минувших эпох. Соединяет все со всем в лучших традициях постмодернизма”, — рассуждает искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева.Без промахов, конечно, не обходится. В 2019-м, например, разгорелся скандал из-за коллекции по мотивам смирительной рубашки: марке напомнили, что нельзя эксплуатировать тему ментальных болезней. Недоумение вызвал и показ FW 2018-2019, где вместо сумочек несли в руках копии собственных голов. Однако после этого количество упоминаний бренда в СМИ выросло в два раза, а Микеле — на 754 процента.Фильм Скотта тоже создал ажиотаж. Тем не менее далеко не все эксперты согласны, что эта киноистория пойдет бренду на пользу.Но пока они одевают Билли Айлиш и Гарри Стайлза, сотрудничают с Balenciaga и North Face, выпускают приставки Xbox. Амбассадор марки — Ли Джон Джэ, звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Редко какому модному дому с богатой историей удается так нравиться молодежи.Одна фамилияПравда, говорить о “многовековом наследии” — тут явное преувеличение. Легенду о том, что предки Гуччи еще в Средневековье были известными седельщиками (мастерами по изготовлению седл), придумал и поддерживал энергичный Альдо (в фильме — Аль Пачино), сын основателя марки Гуччио Гуччи. Этим, например, объясняется напоминающая часть удил пряжка на лоферах бренда.На самом деле тосканец был носильщиком в роскошном отеле “Савой”, где его очень впечатлил багаж богатых постояльцев. Позже он открыл магазин, наладив производство чемоданов и саквояжей. Кротким нравом глава семейства не отличался, как и щедростью (доводил кухарок, требуя у себя дома нарезать прошутто тончайшими ломтиками).А еще “стравливал сыновей друг с другом, так как верил, что дух соревнования их подстегнет”, отмечает Сара Форден в книге “Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”. Бестселлер в сильно сокращенной версии и лег в основу фильма: права на его экранизацию Ридли Скотт приобрел еще в 2006-м.Форден напоминает: Гуччио лишил прав на долю наследства единственную дочь Гримальду, хотя она честно служила компании. Просто потому, что дамам, по его мнению, в бизнесе не место. И ведь “аукнулось”: через несколько лет его сыновья лишились бренда из-за женщины — Реджани. Есть в фильме и пасхалка. Близкую подругу Патриции, которая участвовала в организации убийства, в фильме зовут Пи́но (в жизни — Джузеппина Ауриемма), а играет ее Сальма Хайек, жена Франсуа-Анри Пино́ — директора корпорации Kering, который поглотил Gucci.“Эта фамилия звучит так сладко... Синоним роскоши, стиля, власти”, — такой фразой начинается фильм. А в конце зрителям напоминают, что в компании давно нет никого с фамилией Гуччи. От семейного бизнеса осталась лишь название, ширма, а сам он — часть огромного конгломерата и развивается уже без основателей. История в наше время распространенная — глобализация.
https://ria.ru/20211110/gaga-1758358386.html
https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html
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мода, мадонна, рим, lady gaga (стефани джерманотта), джаред лето, джереми айронс, ридли скотт, balenciaga, фильмы, сальма хайек, gucci, кино и сериалы, стиль жизни, что посмотреть , куда сходить
08:00 03.12.2021 (обновлено: 08:13 03.12.2021)
 

Убийство из-за измены: что не так с фильмом "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPIПостер фильма "Дом Gucci"
Постер фильма Дом Gucci
© Предоставлено пресс-службой, UPI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года – "Дом Gucci". Несмотря на скандальную историю, которая легла в основу сюжета, и впечатляющий каст — Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек — лента многих разочаровала. О том, почему так получилось, что нужно знать об итальянском клане перед просмотром и стоит ли идти в кино тем, кто модой не увлекается, — в материале РИА Новости.

От любви до ненависти

“Лучше плакать в роллс-ройсе, чем радоваться жизни на велосипеде”.

Это, пожалуй, самая знаменитая фраза Патриции Реджани. В лихих 90-х итальянка, которую в семье Гуччи считали выскочкой и охотницей за деньгами, “заказала” бывшего мужа Маурицио, бросившего ее ради любовницы.
Только в фильме Ридли Скотта этот афоризм не прозвучит. Зато есть яркая импровизация Леди Гаги: "Во имя Отца, Сына и Дома Gucci". Эту клятву она произносит с сильным итальянским акцентом, который в оригинальной озвучке очень похож на русский. Синьорина Джерманотта (настоящая фамилия певицы) училась подражать манере речи своей героини ежедневно на протяжении девяти месяцев. Переехала в Рим, перекрасилась в черный, расспросила о привычках и слабостях Патриции. Но встречаться с Реджани отказалась, сославшись на запрет продюсеров.
 
Теперь бывшая миссис Гуччи, которая поначалу радовалась, что ее сыграет Гага, возмущается, почему с ней не консультировались.
Роль Патриции могла достаться Анджелине Джоли, Пенелопе Крус или Марго Робби. Претендентки такого масштаба тут не случайно: Реджани — дамочка колоритная. Двадцать девять лет по приговору она не отсидела, освободили досрочно в 2016-м за примерное поведение. Теперь разгуливает по улицам с попугаем ара на плече: птица заменила ей любимого хорька, с которым в тюрьме расправилась одна из сокамерниц.
© AP Photo / Luca BrunoПатриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
Патриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
1 из 2
Патриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
© AP Photo / Luca BrunoБывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
Бывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
2 из 2
Бывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
© AP Photo / Luca Bruno
1 из 2
Патриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
2 из 2
Бывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
© AP Photo / Luca Bruno
Вдова судится с дочерями из-за наследства, хотя, по ее же словам, совершила преступление, чтобы не лишать их состояния. А на вопрос, почему она наняла киллера, хладнокровно отвечает: "У меня зрение не очень, я не хотела бы промахнуться".
Возможно, на нее бы так и не вышли, расследование тянулось два года. И было бы как с убийством другого знаменитого итальянского модельера, Джанни Версаче, тоже застреленного на лестнице, — только версии. Но Реджани подвела жадность: она отказалась платить подельникам остаток гонорара и те ее просто сдали.
© Предоставлено пресс-службой, UPI

Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Gucci"

Кадр из фильма Дом Gucci
1 из 3

Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPI
© Предоставлено пресс-службой, UPIКадр из фильма "Дом Gucci"
Кадр из фильма Дом Gucci
2 из 3
Кадр из фильма "Дом Gucci"
© Предоставлено пресс-службой, UPI
© Предоставлено пресс-службой, UPIКадр из фильма "Дом Gucci"
Кадр из фильма Дом Gucci
3 из 3
Кадр из фильма "Дом Gucci"
© Предоставлено пресс-службой, UPI
1 из 3

Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPI
2 из 3
Кадр из фильма "Дом Gucci"
© Предоставлено пресс-службой, UPI
3 из 3
Кадр из фильма "Дом Gucci"
© Предоставлено пресс-службой, UPI
Это не спойлеры. В фильме Скотта все, что было после выстрелов, кроме приговора в суде, не показано. За кулисами остался и процесс создания коллекций или знаковых вещей марки. Режиссера интересует не это, а история одного несчастливого брака.
Так что вместо фэшн декорациями для этих перипетий мог бы быть любой другой бизнес, хоть нефтяной или фармацевтический. Но выглядело бы, конечно, уже не так красиво. О том, что это все же про Гуччи, зрителям не позволяют забыть постоянно мелькающие в кадре рубашки с фирменным логотипом, знаменитые лоферы, сумки.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)Леди Гага в роли Патриции Реджани в фильме "Дом Gucci"
Кадр из фильма Дом Gucci
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Леди Гага в роли Патриции Реджани в фильме "Дом Gucci"
Естественно, семья Гуччи, склоки в которой рассмотрели под такой лупой, фильм раскритиковала. Не понравился он и Тому Форду, а его, уж казалось бы, не обидели: он там просто ангел во плоти, хоть и в эпизоде. “Стал свидетелем сильно лакированной мыльной оперы”, — написал дизайнер.

Конвейер хитов

Том Форд, которого за год до убийства Маурицио назначили креативным директором Дома Gucci, действительно спас практически разорившийся бизнес. И финансово (за первую половину 1995-го доходы увеличились на 87 процентов), и в имиджевом плане. “Никто особо не знал, что такое "стиль Gucci" до середины 90-х, пока не пришел Форд”, — говорит владелица известного винтажного бутика Shrimpton Couture Шери Балч.
Молодому техасцу удалось сохранить ДНК бренда, но при этом сдуть с него пыль. Форд идеально попал в вайб 90-х и нулевых: гламур, шик, сексуальность и женственность. Если сравнить с тем, что модный дом делает сегодня, кажется, это вообще про другое.
© AFP 2021 / Tiziana FabiМодели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане
Модели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане
1 из 2
Модели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
© AFP 2021 / Giuseppe CacaceПоказ Gucci в рамках Недели моды в Милане, Италия
Показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, Италия
2 из 2
Показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, Италия
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
1 из 2
Модели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
2 из 2
Показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, Италия
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Однако принцип тот же: уловить дух времени. И у Алессандро Микеле, который сейчас рулит маркой, это тоже прекрасно получается. Просто установки для хайпа другие: размытие границ между женским и мужским, новая маскулинность, карнавальность, вещи как из бабушкиного сундука.

“И Форд, и Микеле — совершенно разные, но талантливые дизайнеры, оба по-своему эксплуатировали тему секса в коллекциях. А sex sells, как известно”, — говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".

“Gucci заставляет прошлое жить настоящим, которое наполняет вещами минувших эпох. Соединяет все со всем в лучших традициях постмодернизма”, — рассуждает искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева.
Без промахов, конечно, не обходится. В 2019-м, например, разгорелся скандал из-за коллекции по мотивам смирительной рубашки: марке напомнили, что нельзя эксплуатировать тему ментальных болезней. Недоумение вызвал и показ FW 2018-2019, где вместо сумочек несли в руках копии собственных голов. Однако после этого количество упоминаний бренда в СМИ выросло в два раза, а Микеле — на 754 процента.
Фильм Скотта тоже создал ажиотаж. Тем не менее далеко не все эксперты согласны, что эта киноистория пойдет бренду на пользу.

“В долгосрочной перспективе Gucci в сознании масс теперь крепко связан с убийством, интригами… Для люкса это недопустимый ассоциативный ряд”, — считает Мадонна, автор телеграм-канала Mur.

Но пока они одевают Билли Айлиш и Гарри Стайлза, сотрудничают с Balenciaga и North Face, выпускают приставки Xbox. Амбассадор марки — Ли Джон Джэ, звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Редко какому модному дому с богатой историей удается так нравиться молодежи.

Одна фамилия

Правда, говорить о “многовековом наследии” — тут явное преувеличение. Легенду о том, что предки Гуччи еще в Средневековье были известными седельщиками (мастерами по изготовлению седл), придумал и поддерживал энергичный Альдо (в фильме — Аль Пачино), сын основателя марки Гуччио Гуччи. Этим, например, объясняется напоминающая часть удил пряжка на лоферах бренда.
© Предоставлено пресс-службой, UPI

Аль Пачино в роли Альдо Гуччи (дяди Маурицио) в фильме "Дом Gucci"

Кадр из фильма Дом Gucci
1 из 2

Аль Пачино в роли Альдо Гуччи (дяди Маурицио) в фильме "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPI
© Предоставлено пресс-службой, UPI

Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи (отца Маурицио) в фильме "Дом Gucci"

Кадр из фильма Дом Gucci
2 из 2

Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи (отца Маурицио) в фильме "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPI
1 из 2

Аль Пачино в роли Альдо Гуччи (дяди Маурицио) в фильме "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPI
2 из 2

Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи (отца Маурицио) в фильме "Дом Gucci"

© Предоставлено пресс-службой, UPI
На самом деле тосканец был носильщиком в роскошном отеле “Савой”, где его очень впечатлил багаж богатых постояльцев. Позже он открыл магазин, наладив производство чемоданов и саквояжей. Кротким нравом глава семейства не отличался, как и щедростью (доводил кухарок, требуя у себя дома нарезать прошутто тончайшими ломтиками).
А еще “стравливал сыновей друг с другом, так как верил, что дух соревнования их подстегнет”, отмечает Сара Форден в книге “Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”. Бестселлер в сильно сокращенной версии и лег в основу фильма: права на его экранизацию Ридли Скотт приобрел еще в 2006-м.
© Предоставлено пресс-службой, UPI

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи (сына Альдо)

Кадр из фильма Дом Gucci
1 из 3

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи (сына Альдо)

© Предоставлено пресс-службой, UPI
© Предоставлено пресс-службой, UPIКадр из фильма "Дом Gucci"
Кадр из фильма Дом Gucci
2 из 3
Кадр из фильма "Дом Gucci"
© Предоставлено пресс-службой, UPI
© Предоставлено пресс-службой, UPI

Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи

Кадр из фильма Дом Gucci
3 из 3

Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи

© Предоставлено пресс-службой, UPI
1 из 3

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи (сына Альдо)

© Предоставлено пресс-службой, UPI
2 из 3
Кадр из фильма "Дом Gucci"
© Предоставлено пресс-службой, UPI
3 из 3

Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи

© Предоставлено пресс-службой, UPI
Форден напоминает: Гуччио лишил прав на долю наследства единственную дочь Гримальду, хотя она честно служила компании. Просто потому, что дамам, по его мнению, в бизнесе не место. И ведь “аукнулось”: через несколько лет его сыновья лишились бренда из-за женщины — Реджани.
Есть в фильме и пасхалка. Близкую подругу Патриции, которая участвовала в организации убийства, в фильме зовут Пи́но (в жизни — Джузеппина Ауриемма), а играет ее Сальма Хайек, жена Франсуа-Анри Пино́ — директора корпорации Kering, который поглотил Gucci.
Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"
“Эта фамилия звучит так сладко... Синоним роскоши, стиля, власти”, — такой фразой начинается фильм. А в конце зрителям напоминают, что в компании давно нет никого с фамилией Гуччи. От семейного бизнеса осталась лишь название, ширма, а сам он — часть огромного конгломерата и развивается уже без основателей. История в наше время распространенная — глобализация.
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